Corona: Krankenhäuser in der Nordoberpfalz rüsten auf

Die steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie machen sich auch in den Krankenhäusern der nördlichen Oberpfalz bemerkbar. Die Kliniken Nordoberpfalz AG behandelt nun auch im Krankenhaus Tirschenreuth Patienten mit Covid-19, wie ein Sprecher mitteilte.

In den vergangenen Wochen wurde Patienten mit Covid-19 aus der nördlichen Oberpfalz nur im Klinikum Weiden behandelt. Das Patientenaufkommen sei derzeit aber beherrschbar, so Kliniken-Vorstand Thomas Egginger.

Zweite Isolierstation in Weiden

In Weiden wurde jetzt eine zweite Isolierstation eingerichtet und am Krankenhaus in Tirschenreuth werden in einem gesonderten Bereich Covid-19-Erkrankte behandelt. Derzeit sind in beiden Häusern 29 infizierte Patienten in Behandlung auf einer Normalstation. Neun Covid-Erkrankte werden auf der Intensivstation betreut.

Ärzte profitieren von Erfahrungen aus dem Frühjahr

Die Ärzte und Pfleger haben inzwischen viele Erfahrungen mit dem neuartigen Krankheitsbild und der entsprechenden Pflege aus der sogenannten ersten Welle im Frühjahr gewonnen. Von März bis Mai war die nördliche Oberpfalz und insbesondere der Landkreis Tirschenreuth Bayerns Corona-Hotspot.

Genügend Schutzausrüstung vorhanden

Wichtig für Patienten mit akuten Beschwerden jedweder Art: Sie sollen sich nicht abhalten lassen und in die Notaufnahme kommen, teilte die Kliniken-Gesellschaft mit. Alle Patienten würden mit Schnelltests vor einer Behandlung oder einem Eingriff auf Covid-19 getestet. Auch die Materiallager seien im Gegensatz zum Frühjahr derzeit gut mit Schutzausrüstung gefüllt.