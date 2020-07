Kranke Kinder in Kitas: Das sagen BR24-User dazu

In Corona-Zeiten achten Kitas und Kindergärten noch strenger auf Krankheitssymptome als im Normalbetrieb. Auch nur geringfügige Anzeichen bedeuten: Das Kind darf nicht kommen. Unangenehm für die Eltern, die dann die Betreuung selbst organisieren müssen. Ein BR-Artikel vom Wochenende fand großes Echo bei den Lesern: Es wurde viel darüber diskutiert, was sinnvoll ist und was nicht. Dabei konnte man an den Reaktionen eine deutliche Tendenz herauslesen.

Große Unterstützung für die Corona-Regeln

Die Mehrheit der Nutzer war sich einig: Die Regeln sind sinnvoll, um eine Ausbreitung von Corona und anderen Krankheiten in Betreuungsgruppen zu verhindern. Kritisiert wurden stattdessen oft die Eltern selbst. Sie würden zu viel "jammern" und hätten kranke Kinder schon vor Corona oft viel zu unbedacht in der Kita abgegeben .

User, die laut eigener Angabe selbst in der Kinderbetreuung arbeiten, berichteten davon. "Übrigens war es schon vor Coronavirus unser täglich Brot, kranke Krippenkinder (mit glasigen Augen und Fieber) von den Eltern abholen zu lassen… kein Einzelfall… leider!", schrieb beispielsweise die Leiterin einer Einrichtung.

Eine andere kritisierte: "Zwar verstehe ich die Not der Eltern, doch leider gibt es immer wieder Leute, die ihre Kinder krank in die Kita schicken (…) Auch jetzt in Coronazeiten, wo wieder alle kommen dürfen, werden Kinder gebracht, die am Tag vorher schon Fieber hatten.“ Das Kita-Personal sei am stärksten gefährdet und müsse deswegen durch solche Regeln geschützt werden.

User fordern: Eltern sollen mehr verzichten

Großen Zuspruch fanden Kommentare, die mehr Verzicht von Eltern fordern. Die Kinderbetreuung werde nämlich genutzt, um einen aufwändigen Lebensstil zu finanzieren. Eine Mutter von zwei Kindern schrieb, dass sie ihren Beruf für einige Jahre aufgegeben habe: "Ich kenne viele Mit-Familien, die (es) auch so machen könnten, aber oft ist Mamas Karriere, der eigene Neubau und zwei schicke Flitzer im Car-Port wichtiger."

User "Chriss45" argumentiert ähnlich: "Frage mich, wie wir das gemacht haben ohne diese ganzen Einrichtungen und ohne Kinderzeit von 3 Jahren. Wir haben halt auf manches verzichtet, weil wir unsere Kinder selbst erziehen wollten und sie groß werden sehen."

Diesem klassischen Rollenverständnis widersprach zum Beispiel User "Passt_scho": "Ich kenne auch viele, die arbeiten müssen, um zu überleben. Und auf dem Land braucht man leider 2 Autos."

