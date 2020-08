Corona-Koordinator: Söders Mann für alle Angelegenheiten

Florian Herrmann (CSU) wohnt mitten in Freising: in der Altstadt, wenig Verkehr, mit kleinem Garten am Bachlauf. Ob der Staatskanzleiminister viel Zeit und Ruhe in seinem Domstadt-Idyll findet, das ist fraglich – schon jetzt und bestimmt auch in Zukunft. Als neuer Koordinator der bayerischen Staatsregierung dürfte er die Anti-Corona-Maßnahmen seines Chefs, Ministerpräsident Markus Söder, ausführen.

Herrmanns lösungsorientierte Art wird geschätzt

Während der Hochphase der Corona-Zeit leitete der 48-jährige Jurist bereits den Katastrophenstab. Mit am Tisch saß oder virtuell zugeschaltet wurde unter anderem das Bayerische Rote Kreuz. Aus diesem Umfeld hört man, dass sie Herrmanns lösungsorientierte Art und die gute Erreichbarkeit sehr schätzen. Ein bisschen reibt man sich aber auch die Augen. Man weiß schlicht nicht, was sich genau ändern soll - außer dem zusätzlichen Titel, den Herrmann jetzt trägt.

Unterwegs als bayerischer Außenminister

Nicht nur während der Corona-Zeit ist Herrmann ein wichtiger Mann, eine rechte Hand für Markus Söder: So organisierte er bei den Oberbayern im Landtag die Mehrheit für Söder. Und Herrmann ist auch in seiner Funktion als Minister für Europa- und Bundesangelegenheiten im Außeneinsatz - außerhalb Bayerns, manchmal weit außerhalb. Anfang des Jahres etwa traf er sich mit dem russischen Präsidentin Wladimir Putin.

Daheim in Freising hat es Herrmann eigentlich mit einem Dauerbrenner zu tun. Da geht es allzu oft um die dritte Startbahn für den Münchner Flughafen. Ein Thema, um das es wegen Corona ziemlich ruhig ist. Die gänzliche Beerdigung der "Dritten" fordern gerade die Freien Wähler. Auch Florian Herrmann lehnt die dritte Startbahn ab, entgegen der offiziellen CSU-Linie. Sollte sich mit Corona diese Diskussion erledigen, dem neuen Koordinator für die Virus-Bekämpfung dürfte es recht sein.

