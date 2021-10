Würzburger Sternekoch klagt über Ärger bei Corona-Kontrollen

In bayerischen Restaurants gilt derzeit die 3G-Regelung. Wer rein möchte, muss geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Doch muss dabei auch der Personalausweis gezeigt werden? Der Würzburger Sternekoch Bernhard Reiser findet: Auf jeden Fall. Nur so könne Missbrauch und Betrug vermieden werden. "Diese digitalen Impfausweise und Testnachweise auf dem Handy, da mache ich einen Screenshot und dann kann das jeder andere auch benützen", sagt der Koch und Unternehmer.

Einige Restaurantbesucher wollen sich nicht kontrollieren lassen

Doch in den vergangenen beiden Wochen hätten sich mehr als 40 Gäste bei der Kontrolle geweigert, seien teilweise ausfallend zu den Mitarbeitern geworden und schimpfend wieder gegangen, erzählte er dem Bayerischen Rundfunk. "Wir erleben bei der Kontrolle, dass die Gäste sagen, wir seien gar nicht befugt oder würden ihnen unterstellen, dass sie Betrüger seien. Das sind Diskussionen, die ich und meine Mitarbeiter nicht führen möchten. Das ist nicht unsere Aufgabe." Die Kontrollen bedeuteten zwar einen zusätzlichen Aufwand, sie böten aber auch eine zusätzliche Sicherheit für den Gast.

Sternekoch spricht von negativen Folgen für sein Restaurant

Was ihn außerdem stört, ist der wirtschaftliche Verlust. Wenn ein verärgerter Gast gehe, könne er den Tisch an diesem Abend in der Regel nicht mehr besetzen. Außerdem drohten Gäste mit einer schlechten Bewertung auf Google oder anderen Internetportalen. Reiser glaubt, dass viele nicht wüssten, dass sie zum Impfnachweis auch ein offizielles Dokument wie den Personalausweis bräuchten. "Ich würde mir eine klare Darstellung wünschen, dass wirklich jeder weiß, dass er den Ausweis mit dem Impfausweis vorzeigen muss."