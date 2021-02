Corona-Kontrollen: Die Lage an den bayerischen Grenzen

Die verschärften Grenzkontrollen an Bayerns Grenzen zu Tschechien und Österreich haben am Dienstag nur noch zu wenigen Verkehrsbehinderungen geführt.

Viel Bürokratie – bisher aber wenig Stau

An der bayerisch-tschechischen Grenze bei Philippsreut in Niederbayern (Landkreis Freyung-Grafenau) gab es laut Bundespolizei einen Stau von etwa einer Stunde. Dies war deutlich weniger als die dreistündigen Verzögerungen am Montag. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, viele Berufspendler aus Tschechien seien am Montag in Hotels gegangen und blieben nun die ganze Woche über auf bayerischer Seite, so dass der Stau praktisch ausschließlich aus Lastwagen bestehe.

Ruhige Lage am Grenzübergang Bayerisch Eisenstein

Wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei Passau auf BR-Anfrage mitteilte, ist es vor allem am Grenzübergang Bayerisch Eisenstein im Landkreis Regen ruhig, da dieser weniger vom Schwerverkehr genutzt wird. Bestätigt wird dieser Eindruck auch von Schilderungen des BR-Reporters Christian Riedl, der direkt vom Grenzübergang für die ARD berichtete.

Auch an oberfränkischen Grenzen kaum Wartezeiten

Im oberfränkischen Selb kam es ebenfalls zu keinen größeren Behinderungen, nach den Worten eines Sprechers der Bundespolizei kam es lediglich im Berufsverkehr zu Verzögerungen von etwa 20 Minuten. Zudem hätten deutlich weniger Grenzpendler zurückgewiesen werden müssen als noch am Tag zuvor. Ein ähnliches Bild zeigte sich in Schirnding.

Schnelle Kontrollen – Wenig Stau in Waidhaus

An der Grenze in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) hat es am Morgen ebenfalls weniger Behinderungen gegeben als noch am Tag zuvor. Man kontrolliere sehr schnell, sagte die Bundespolizei dem BR, was wiederum zu einer Abnahme der Staus führe.

Auch der Bürgermeister von Waidhaus, Markus Bauriedl (UWG), teilte auf BR-Anfrage mit, dass der Verkehr am Grenzübergang heute reibungslos lief. So sei es heute nur zu relativ kurzen Staus von zwei bis drei Kilometern Länge gekommen. Ein Drittel der kontrollierten Grenzpendler habe man zurückschicken müssen, unter anderem wegen fehlender negativer Corona-Tests oder weil es sich nicht um systemrelevante Berufe handle.

Deutlich weniger Stau am Grenztunnel Füssen

Im Allgäu stauten sich gestern auf der A7 am Grenztunnel Füssen die Lkw- und Auto-Schlange zurück bis auf die österreichische Seite, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei Kempten. Mehrere hundert Fahrer wurden kontrolliert, ob sie einen negativen Coronatest und eine korrekt ausgefüllte Einreisebescheinigung vorweisen konnten. Rund ein Viertel der Kontrollierten musste aus verschiedenen Gründen abgewiesen werden. Heute staut es sich mittlerweile deutlich weniger.

Kiefersfelden/Kufstein: Geringes Verkehrsaufkommen

Ohne größere Probleme rollte auch der Autoverkehr in Richtung Tirol. Das Verkehrsaufkommen am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein sei insgesamt gering, auch der Lkw-Verkehr sei sehr überschaubar, bestätigen sowohl die Verkehrspolizei Rosenheim als auch die Bundespolizei Rosenheim. An der Grenze wird durchgehend kontrolliert.

Das österreichische Bundesland Tirol, Tschechien und die Slowakei waren von der Bundesregierung wegen der dort verstärkt aufgetretenen Mutanten des Coronavirus als sogenannte Virusvariantengebiete eingestuft worden, was zu strengen Einreisebeschränkungen führte.