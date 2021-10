Corona-Kontaktnachverfolgung in Augsburg künftig als Ehrenamt?

Sollen Ehrenamtliche in Augsburg bei der Corona-Kontaktverfolgung mithelfen? Die Stadtratsfraktion der "Bürgerlichen Mitte" hat genau diesen Antrag gestellt: Am Donnerstagnachmittag soll im Stadtrat darüber abgestimmt werden. Demnach soll die Stadt ehrenamtliche Mitarbeiter wie etwa Rentner oder Studenten für die Corona-Nachverfolgung beim Gesundheitsamt einstellen.

Ehrenamtliche könnten Personalknappheit verhindern

Die Suche sollte über Anzeigen in den Medien und den Kommunikationsplattformen der Stadt Augsburg laufen. Mit eingebunden werden könnte nach dem Vorschlag der "Bürgerlichen Mitte" das Augsburger Büro für bürgerschaftliches Engagement. Damit würde sich die Personalsituation in den städtischen Ämtern und auch bei den Schwimmbädern und Stadtteilbüchereien deutlich entspannen, so die Fraktion.

Geschlossene Bäder und Büchereien

In Augsburg mussten bereits Hallenbäder und Büchereien geschlossen werden, weil das Personal zur Kontaktnachverfolgung abgeordnet wurde. Aufgrund der vom Gesundheitsamt prognostizierten Inzidenzsteigerung im Herbst müssten das Amt und der Bereich der Kontaktnachverfolgung personell gut ausgestattet sein, so heißt es in der Beschlussvorlage. Auch solle in der Bürgerschaft um entsprechende Unterstützung geworben werden. Jetzt muss der Stadtrat entscheiden.

Opposition fordert Konzept für den Personaleinsatz

Auch SPD und Linke im Stadtrat schlagen in die gleiche Kerbe: Sie fordern die Stadtregierung auf, schnellstmöglich ein Personaleinsatzkonzept zu erstellen, das "sowohl eine funktionierende Nachverfolgung als auch die Öffnung von publikumswirksamen Einrichtungen - insbesondere den Schwimmbädern und den Stadtteilbüchereien - sicherstellt". Ansonsten würde vor allem Kinder und Jugendliche weiter benachteiligt, die bereits während des Lockdowns auf Sport und Kultur verzichten mussten.