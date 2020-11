Corona-konformer Drive-in-Christkindlmarkt in Landshut eröffnet

Damit die Vorfreude auf Weihnachten trotz Corona nicht zu kurz kommt, gibt es in Landshut nun einen corona-konformem Drive-In Christkindlmarkt. Gastronom Patrick Schmidt hat den Biergarten seiner Gaststätte Zollhaus mit über 100 Christbäumen, tausend Lichtern und einer Kunstschnee-Kanone in einen ganz besonderen Christkindlmarkt verwandelt.

Glühwein gibt es in der Thermoskanne

Besucher können mit ihren Autos zu weihnachtlicher Musik durch die Christkindlmarkt-Kulisse fahren und sich an den Ständen mit heißen Maroni, Bratwurst, Kaiserschmarrn und anderen Christkindlmarkt-Klassikern versorgen. Dazu gibt es Glühwein in der Thermoskanne. Aber alles nur zum Mitnehmen, denn verzehrt werden darf wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen auf dem Drive-In Christkindlmarkt nichts.

Auf Dult-Drive-In folgt Christkindlmarkt Drive-In

Schon im Frühjahr hatte Patrick Schmidt mit seinem Dult-Drive-In bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil er als Ersatz für die ausgefallene Landshuter Dult ein Drive-In-Volksfest organisiert hatte. Der Drive-in-Christkindlmarkt in Landshut hat noch bis 20. Dezember geöffnet.

Schule am Weinberg in Regen macht einen Adventsmarkt to go

Nicht nur in Landshut, auch in Regen will die Schule am Weinberg trotz Corona nicht auf den Adventsmarkt verzichten. Das Sonderpädagogische Förderzentrum bereitet deshalb auch einen "Adventsmarkt to go" vor.

Adventskränke, Socken, Leckereien und Kunsthandwerk

Die Schule bietet Adventskränze, warme Socken, weihnachtliche Leckereien und kleines Kunsthandwerk rund um die Weihnachtszeit auf Bestellung an. Bestellt werden kann über die Homepage des Sonderpädagogischen Förderzentrums am Weinberg bis einschließlich 24. November. Die Bestellungen werden verpackt und können am 27. November zwischen 14 und 18 Uhr an der Schule am Weinberg abgeholt werden. Der Erlös kommt den Schülern zugute.