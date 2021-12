Corona, Klima und Maskendeals – das Jahr 2021 im Landtag

Auch im Landtag wird es im Dezember adventlich. Im Steinernen Saal, dem zentralen Raum im Gebäude, steht dann ein großer Christbaum mit roten und goldenen Kugeln, davor eine Krippe. In den letzten Minuten vor der Winterpause wird es meist sogar im Plenarsaal – dem Ort der Debatte und Auseinandersetzung – versöhnlich. Dann nämlich, wenn die Landtagspräsidentin, eine Vertreterin der Opposition und ein Regierungsmitglied die "Schlussworte" sprechen.

Das ist auch heute so. Zum Teil zumindest. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze philosophiert in ihrer Rede über das Recht haben, darüber, dass es gut wäre, immer mitzudenken, dass der andere auch Recht haben könnte. Ihr Wunsch fürs nächste Jahr: "Weniger nach Fehlern als nach gemeinsamen Lösungen suchen."

Maskendeals beschäftigen Untersuchungsausschuss

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) klingt in Teilen ihrer Rede so. Etwa wenn sie sagt, Spaltung und Schmähung trügen nicht so weit wie Wertschätzung, Begeisterung und Stolz. In einem anderen Teil ihrer Rede ist aber nichts mehr mit Advent und Versöhnung. Frontal greift Aigner diejenigen an, "die in der größten Not nichts Besseres zu tun hatten, als ihre Taschen aufzuhalten." Gemeint sind die Abgeordneten, die an Maskendeals verdient haben. Für den Landtag ist das der aus der CSU-Fraktion ausgetretene Alfred Sauter. "Unabhängig, wie das juristisch zu bewerten ist, ist das schäbig."

Nach der Plenarsitzung am Donnerstag war für einige Abgeordnete die Arbeit im Landtag noch nicht ganz beendet, der Untersuchungsausschuss "Maske" wurde konstituiert. Der erste Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode, wie Aigner betonte. Der Landtag hatte in dieser Woche als Konsequenz aus der Masken-Affäre strengere Regeln für alle Abgeordneten beschlossen. Denn nicht alles, was unmoralisch ist, war auch rechtlich nicht zulässig.

AfD-Telegram-Chats in der Kritik

Auch was Aigner zur AfD zu sagen hatte, hatte nichts Versöhnliches. Sie bezog sich auf Chatnachrichten, die der BR kürzlich aufgedeckt hatte. Wer von "Bürgerkrieg" und "Umsturz" schreibe und Verschwörungsmythen weiterschwurble, der habe "den Boden der freiheitlich-demokratische Verfassung längst verlassen".

Auch Ministerpräsident Markus Söder, CSU, nutzte seine Schlussworte, um die AfD damit zu konfrontieren. Er begann mit einem Rempler, der im Plenum für einen Lacher sorgte. An die anwesenden AfD-Abgeordneten stellte er die Frage, ob sie es ernst meinten mit dem Umsturz und ergänzte: "Ich meine, vor Ihnen hätten viele keine Angst, die Offizianten würden das schon lösen." Dann fuhr er sehr ernst fort und warf der AfD vor, mit solchen Äußerungen den Nährboden für Terrorakte und Gewalt zu bereiten.

Die Äußerungen in dem Chat werden ein Nachspiel haben im nächsten Jahr – ein Novum im Landtag. Da der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Markus Bayerbach, Teil des Chats war und den Aussagen nicht widersprochen hat, planen die übrigen Fraktionen im Landtag, ihn abzuwählen. Bayernbach sei nicht mehr tragbar, da sich der Ausschuss auch mit Extremismusprävention befasst. Nach Angaben des Landtagsamts wäre es ein Novum, dass ein Ausschussvorsitzender während einer laufenden Legislaturperiode abgewählt wird.

Rückblick: Sieben Regierungserklärungen zu Corona

Neun Regierungserklärungen gab es im Jahr 2021. Eine von Ministerin Michaela Kaniber, CSU, zur Zukunft der Landwirtschaft, eine von Ministerpräsident Söder zum Klimaschutz, alle anderen beschäftigten sich mit Corona.

Nachdem die Staatsregierung in der ersten Welle ohne Einbindung des Landtags über Anti-Corona-Maßnahmen entschieden hatte, hat sich mittlerweile ein anderes Verfahren etabliert: Das Kabinett berät und entscheidet über Lockerungen oder Einschränkungen, diese treten aber erst in Kraft, wenn der Landtag nach einer Regierungserklärung darüber debattiert und abgestimmt hat. Zumindest bei größeren Änderungen gilt dieses Verfahren.

Landtag tagt unter Corona-Bedingungen

Auch in zahlreichen Regierungsbefragungen war die Pandemiebekämpfung das dominante Thema. Und immer wieder wurden auch im Landtag die Corona-Schutzmaßnahmen angepasst. Die Plexiglasscheiben im Plenarsaal, die es zum bayerischen Pressefoto des Jahres geschafft haben, wurden schon im Jahr 2020 eingeführt.

Ab Oktober 2021 tagte der Landtag wieder in Vollbesetzung, die Impfquote unter den Abgeordneten liegt nach Angaben des Landtagsamtes bei 86 Prozent. Wegen der steigenden Infektionszahlen und der Situation auf den Intensivstationen gilt seit kurzem eine 2/3-Belegung des Plenarsaals. Vorübergehend war die Maskenpflicht am Platz abgeschafft worden, seit kurzem gilt sie wieder überall im Gebäude.

Klimaschutz-Novelle erst im nächsten Jahr

Neben Corona waren es zwei Themen, die im Landtag immer wieder diskutiert wurden: In Sachen Klimaschutz kündigte Söder eine Neuerung des erst 2020 beschlossenen Klimaschutzgesetzes an. Das Gesetz wurde von vielen als zu wenig verbindlich und zu wenig ehrgeizig kritisiert. Die Novelle ließ allerdings lange auf sich warten. Mitte November hat der Ministerrat darüber beraten. Anfang nächsten Jahres soll es dann in den Landtag eingebracht werden.

Umstrittene Hochschulreform

Auch die von der Staatsregierung geplante Hochschulreform wird den Landtag im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Einen ersten Entwurf hat die Staatsregierung im Mai 2021 beschlossen. In zwei Anhörungen im Landtag äußerten Experten massive Kritik, unter anderem wurden die geplante wirtschaftliche Ausrichtung der Hochschulen bemängelt und eine Schwächung der Hochschulgremien. Das Wissenschaftsministerium teilte auf BR-Anfrage mit, die zahlreichen Stellungnahmen würden sorgfältig geprüft. Anfang des nächsten Jahres soll sich das Kabinett dann ein zweites Mal mit dem Gesetz befassen, danach soll es auch im Landtag diskutiert werden.

Inzwischen fünf fraktionslose Abgeordnete

Neben Corona haben also unter anderem Maskendeals und die AfD den Landtag beschäftigt. Das zeigt sich auch an der hohen Zahl an fraktionslosen Abgeordneten: Neben vier Politikern, die die AfD-Fraktion verlassen haben, sitzt auch der CSU-Mann Alfred Sauter nicht mehr in den Reihen der CSU-Fraktion. In der letzten Legislaturperiode waren es zum Schluss vier Fraktionslose. Ein historischer Höchststand ist das aber nach Angaben des Landtagsamtes nicht. In den ersten drei Wahlperioden waren es demnach deutlich mehr fraktionslose Abgeordnete.