Corona, Klima, Europa: Wie können junge Menschen mehr mitreden?

Sie mussten in den vergangenen Monaten viel zurückstecken. Wegen Corona waren die Kinder- und Jugendlichen in Deutschland über anderthalb Jahre aus ihrem Alltag herausgerissen. Treffen mit Freunden, Geburtstagspartys, Vereinssport, Disco – all das war nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Nach Corona: Junge Menschen brauchen Freiräume

Unter der Überschrift "Corona und die Folgen" tagt ab heute digital der Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit. Etwa 1.800 ehren- und hauptamtlich Engagierte sowie Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik tauschen sich drei Tage lang zu aktuellen Themen der Kinder- und Jugendarbeit aus.

"Partizipation und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sind wichtiger denn je – angesichts der Herausforderung durch den globalen Klimawandel und der teilweise besorgniserregenden Spaltungen in unserer Gesellschaft und Demokratie müssen junge Menschen ihre Stimme nicht nur erheben, sondern auch Gehör finden", sagt Nürnbergs Referentin für Jugend, Familie und Soziales Elisabeth Ries im Vorfeld der Veranstaltung.

Ganz akut sei das auch beim Umgang mit Corona deutlich geworden. "Der Diskurs um die Bewältigung der Pandemie hat sich für junge Menschen oft sehr stark auf die Schule fokussiert, rechtliche Regelungen haben andere Lebensbereiche entweder übersehen oder in der – sicherlich notwendigen – Abwägung verschiedener Aspekte bewusst in den Hintergrund gerückt. Gerade für junge Menschen sind aber außerschulische Freiräume, wie sie unter anderem die Kinder- und Jugendarbeit bietet, von enormer Bedeutung", so Ries weiter.

BJR begrüßt Vorstoß von Bundesfamilienministerin

Die Pandemie ist aber nur eines von vielen großen Themen beim Bundeskongress. Die Veranstaltung beschäftigt sich zudem mit weiteren aktuellen Themen wie zum Beispiel Bildung, gesellschaftliche Vielfalt, Digitalisierung und Demokratiebeteiligung. Besonders Letzteres ist dem Bayerischen Jungendring (BJR), welcher einer der Veranstalter des Fachkongresses ist, ein besonderes Anliegen.

Seit mehr als zwölf Jahren fordere der BJR, dass Kinderrechte ins Grundgesetz gehören, so BJR-Sprecher Patrick Wolf im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Aus diesem Grund begrüße man natürlich jeden Impuls, auch im Hinblick auf eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Kinderrechte zügig im Grundgesetz verankern

Die Forderung der Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD), nach der Wahl die Kinderrechte zügig im Grundgesetz zu verankern, wurde deshalb vonseiten des BJR positiv wahrgenommen. "Es ist höchste Zeit, das Grundgesetz zu ändern. Dafür müssen wir gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode einen neuen Anlauf starten", erklärte Lambrecht, die auch Bundesjustizministerin ist, am Sonntag anlässlich des Weltkindertags.

Der Staat habe die Pflicht, "alles dafür zu tun, Kinder vor Gefahren und Gewalt zu schützen", betonte die Ministerin. Deshalb sei es so wichtig, Kindern immer zuzuhören, sie ernst zu nehmen und zu unterstützen. "Genau das würden die Kinderrechte im Grundgesetz zum Ausdruck bringen."

In der zu Ende gehenden Legislaturperiode war die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz gescheitert. Im Ziel waren sich die Fraktionen von Koalition und Opposition weitgehend einig. Streit gab es aber in der Frage, wie weit die staatlich garantierten Rechte der Kinder reichen sollten, ohne die Rechte von Eltern zu schmälern.

Große Themen beim Kongress: Europa und Jugendkultur

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bundeskongresses Kinder- und Jugendarbeit kommen aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Zahlreiche Veranstaltungen auf der Agenda widmen sich daher auch dem Themenkomplex "Europa als Chance". "Insgesamt geht es immer darum, Menschen den europäischen Gedanken näherzubringen", so BJR-Sprecher Patrick Wolf.

Begleitet wird der dreitägige Kongress von öffentlichen Abendveranstaltungen, die im Internet übertragen werden. Der Nürnberger Jugendkulturabend beispielsweise bietet ein anderthalbstündiges Programm aus der Nürnberger (Jugend-)Kulturszene. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ohne Anmeldung reinklicken und musikalische Beiträge aus Rap, Pop, Jazz und Rock, aber auch Poetry-Slam-Performances online genießen.

Nachdem der Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit im vergangenen Jahr coronabedingt verschoben worden ist, präsentiert sich die Stadt Nürnberg in diesem Jahr als digitaler Veranstaltungsort. Veranstaltet wird der Kongress vom Forschungsverbund DJI/TU Dortmund und dem Bayerischen Jugendring (BJR) in Kooperation mit der Stadt Nürnberg.