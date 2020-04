Corona: Kleine Sportvereine im Krisenmodus

Corona hat nicht nur Auswirkungen auf den "großen" Sport: Olympia, Weltmeisterschaften, Bundesliga. Auch viele kleine Vereine in Bayern hat das Virus buchstäblich lahmgelegt. Kein Training mehr, keine Spiele oder Wettkämpfe, kein Betrieb im Vereinsheim. Ein Beispiel ist der SV Neukirchen am Inn, ein Kreisklassenverein im Landkreis Passau - auch hier geht fast nichts mehr.

Lange Zeit ohne Fußball

Der Rasen grün aber gesperrt, das Vereinsheim geputzt, aber geschlossen, Fußballer, die nicht Fußballspielen dürfen - das ist der SV Neukirchen am Inn im Krisenmodus. Für Abteilungsleiter Raphael Rieder und Trainer Michael Pfeffer - beide sind aktive Spieler - ist eine so lange Zeit ohne Fußball schlimm: "Bei diesem tollen Wetter nicht spielen, nicht trainieren mit der Mannschaft, ist richtig schade", so Rieder. Und sein Kollege Pfeffer:

"Ich glaube, dass mittlerweile jeder den Fußball vermisst. Ich hab meinen Männern einen Fitnessplan erstellt bzw. Laufplan - auch mit Intervalltraining. Damit ein bisschen Abwechslung drin ist …" Michael Pfeffer, Fußballtrainer

Es gebe nun auch Videokonferenzen mit den Spielern, damit ein bisschen sozialer Kontakt mit den Spielern gegeben ist. Die Vereine müssen schauen, dass sie die Zeit bis Anfang September überbrücken, denn dann könnte es vielleicht wieder weitergehen mit dem Amateurfußball in Bayern. Die kleinen Fußballer der E- und F-Jugend sind genauso in der Warteschleife:

"Klar sind wir über Whatsapp mit den Burschen und Mädels in Verbindung, aber vor allem fehlen die sozialen Kontakte, das Miteinander. Und vor allem der Sport." Jugendleiterin Nicole Krieg

Die Jugendleiterin hat auch Sorge, dass Corona den sechs- bis zehnjährigen Kickern des SVN den Fußball auf Dauer vermiest: "Ich habe wirklich Angst, dass einige dann sagen: Da fang ich nicht mehr an. Weil es viele andere Einflüsse gibt. Es wäre für uns fatal, wenn die Kinder nicht mehr zurückkommen würden."

Vorstand: Corona größte Herausforderung seiner Amtszeit

Corona ist die größte Herausforderung seiner 35-jährigen Amtszeit, davon ist Vorstand Franz Hörner überzeugt. Es fehlen Einnahmen - zum Beispiel aus den Heimspielen der Fußballer - oder aus der Pacht fürs Vereinsheim. Andererseits laufen die Kosten für Heizung, Strom und Wasser weiter. Wobei die finanziellen Probleme überschaubar sind, findet der Vorstand. Schlimmer ist, dass das gesellschaftliche Leben des 650-Mitglieder starken Vereins völlig stillsteht: Die Vereinswirtin hätte zum Beispiel mindestens fünf runde Geburtstage der Sportler austragen wollen.

Keine Vereinsabende mehr

Auch Fußballübertragungen können im Vereinsheim nicht mehr geschaut werden. Dass die Bundesliga vielleicht schon bald wieder in Form von Geisterspielen starten darf, das wird hier durchaus kontrovers gesehen: "Grundsätzlich ist das schon okay. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum der Fußball da vorgesetzt wird. Andere Sportarten haben sie auch schon abgesagt", so Pfeffer. Und sein Kollege Rieder: "Ich sehe das kritisch. Ohne Zuschauer und Fans ist das nicht die Bundesliga, wie sie sein sollte."

Meinung zur Bundesliga zweigeteilt

Vorstand Franz Hörner glaubt, dass man unterscheiden muss zwischen Profi- und Amateurvereinen. Die Bundesliga sei ein Wirtschaftsunternehmen. Und die Wirtschaft müsse wieder angekurbelt werden. Das könne doch nicht so weitergehen.

Für den Kreisklassisten SV Neukirchen am Inn geht es hoffentlich auch irgendwann wieder weiter. Frühestens im September.