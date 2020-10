"Corona-Klassen" im Kreis Günzburg: keine weiteren Ansteckungen

Gleich vier Betreuungseinrichtungen im Landkreis Günzburg hatte es erwischt: eine Corona-Infektion, und das mitten in einer Gruppe. Die Folge: Zwei Wochen Quarantäne für rund 300 Kinder, die den Hort, die Grund- und Mittelschulklasse sowie das Gymnasium besucht hatten, wo die Infektionen gemeldet worden waren.

Tests und Quarantäne zeigen: keine weiteren Fälle

Inzwischen hat das Landratsamt alle Infektionsfälle zurückverfolgt und im entsprechenden Zeitraum getestet. Das Ergebnis: Keine weiteren Infektionen, das Coronavirus konnte sich nicht weiterverbreiten. Den Grund sieht Christoph Langer vom Landratsamt Günzburg in den Vorschriften: Wer innerhalb von 48 Stunden vor Symptombeginn bei den Angesteckten Kontakt mit diesen hatte, wurde in eine 14-tägige Quarantäne geschickt.

Quarantäne-Regeln sind erfolgreich – und verwirrend

An einer Schule wurde dieser Zeitraum sicherheitshalber auf 72 Stunden erweitert. "Wir sehen: Die Quarantäne-Regeln machen Sinn", sagte Langer dem BR. Wegen dieser Regeln hätten sich aber auch viele verunsicherte Eltern an das Landratsamt gewandt, so Müller.

Was passiert im Fall einer Klassen-Quarantäne?

Deshalb gibt die Behörde inzwischen einheitliche Informationsblätter an den Schulen aus, falls es in einer Klasse zur Quarantäne kommt. "Die Eltern sollen sich mitgenommen fühlen", erklärte Langer.

Infektionsketten stoppen – möglichst schnell

Gleichzeitig verwies er darauf, dass die schnelle Rückverfolgung der Infektionsfälle für das sogenannte Contact-Tracing-Team entscheidend sei: Durch die Infoblätter sei der Gesprächs- und Diskussionsbedarf bei den kontaktierten Personen deutlich geringer, sodass die Behörde zügiger arbeiten könne.

Krumbach: 150 Schüler in Quarantäne

Bewährt habe sich die Methode jüngst am Simpert-Krämer-Gymnasium in Krumbach im Landkreis Günzburg, so Langer: Dort mussten vergangene Woche rund 150 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, weil sich eine Lehrkraft angesteckt hatte. Inzwischen ist ein Großteil wieder entlassen.