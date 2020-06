Corona-Katastrophenfall: Bilanz im Landkreis Bamberg

Innerhalb von 94 Tagen haben mehr als 350 Personen im Landkreis Bamberg rund 30.000 Stunden in die Bewältigung des Corona-Katastrophenfalles investiert. Das teilte das Landratsamt Bamberg am Freitag (19.06.20) mit.

Mitarbeiter des Landratsamtes waren stark gefordert

120 Mitarbeiter des Landratsamtes seien für fast 9.000 Stunden für den Katastrophenfall "Corona"abgestellt worden. Tausendfach seien Bürgeranfragen über die Corona-Hotlines beantwortet, rund eine Million Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und Schutzbrillen an fast 500 Einrichtungen verteilt worden. Parallel sei alles getan worden, um den Dienstbetrieb des Landratsamtes unter erschwerten Bedingungen soweit als möglich aufrecht zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung.

Viele Helferstunden für Tests und Ermittlung von Kontaktpersonen

Weitere rund 7.000 Stunden seien von 27 Mitarbeitern des Fachbereiches Gesundheitswesen aufgewendet worden, um beispielsweise rund um die Uhr sieben Tage die Woche Kontaktpersonen zu ermitteln oder Corona-Tests durchzuführen und zu organisieren. 226 Externe - zum Beispiel Ärzte oder Bundeswehrangehörige - hätten weitere 14.000 Stunden im Katastrophendienst erbracht.

Landrat ist stolz auf Region

Landrat Johann Kalb (CSU), Leiter des Katastrophenschutzstabes dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und der Bevölkerung für das entgegenbrachte Verständnis. Eine solche Situation habe es vorher noch nie gegeben: "Sie haben dafür gesorgt, dass die Region Bamberg den Katastrophenfall so gut schultern konnte. Jeder, der an welcher Stelle auch immer geholfen hat, diese Herausforderung zu meistern, hat Leben gerettet. - Es hat gezeigt: Der Landkreis steht in schwierigen Situationen zusammen!"