Corona: Kabinett will Teststrategie für Urlauber beschließen

In seiner letzten offiziellen Sitzung vor der Sommerpause befasst sich das bayerische Kabinett heute erneut mit der Corona-Pandemie. Dabei soll es besonders um die Test-Möglichkeiten für heimkehrende Urlauber gehen. Gestern hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, dass es schon bald drei grenznahe Teststationen am Walserberg sowie in Pocking und Kiefersfelden geben soll. Dort sollen sich Urlauber, die im Auto unterwegs sind, freiwillig auf das neuartige Coronavirus testen lassen können.

Nach BR-Informationen will das Kabinett heute die Details der Test-Konzepte beschließen - auch für Asylbewerber-Unterkünfte sowie Schulen und Kitas ab September. Im Fokus stehen aber zunächst die rückkehrenden Urlauber: Geplant sind entsprechende Stationen daher auch an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg. An den Flughäfen München und Nürnberg haben Reisende bereits die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Diese Tests sollen nach dem Willen Söders bald verpflichtend sein, allerdings ist für die Rechtsgrundlage der Bund zuständig.

Auch Spahn für verpflichtende Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten

Gesundheitsminister Spahn hatte bereits am Montagnachmittag in einer Schaltkonferenz mit seinen Länder-Kollegen mitgeteilt, aus der freiwilligen Testung voraussichtlich ab kommender Woche eine Pflicht machen zu wollen. Es müsse verhindert werden, so Spahn zur Begründung, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen. Die Tests sind für die Reisenden kostenlos. Juristische Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Welche Staaten als Risikogebiete gelten, legt die Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut in einer Liste fest.

Söder: "Andere Urlaubszeit auch für uns"

Komplett in die Ferien verabschiedet sich die Staatsregierung mit dem heutigen Tag aber nicht: Söder hat bereits angekündigt, dass Vertreter des Kabinetts sich auch in der Sommerpause einmal in der Woche beraten werden. Die Regierung will damit handlungsfähig bleiben, um jederzeit auf aktuelle Corona-Entwicklungen reagieren zu können. "Das ist eine andere Urlaubszeit auch für uns", sagte Söder.