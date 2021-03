Corona-Jahr 2020: So wenige Straftaten wie noch nie

Die Zahl der Straftaten hat in der Oberpfalz im vergangenen Jahr einen historischen Tiefstand erreicht. Das erklärte das Polizeipräsidium Oberpfalz heute bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2020.

Gesamtstraftaten gingen im Jahr 2020 zurück

40.763 Gesamtstraftaten (ohne Verstöße nach dem Aufenthaltsrecht) verzeichnete das Polizeipräsidium Oberpfalz im Jahr 2020. Das sind minus 5,3% im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem sei die Aufklärungsquote von 70,3% (ohne Aufenthaltsrecht) die beste im Langzeitvergleich in der Oberpfalz. "Das heißt von zehn Straftaten werden bei uns sieben geklärt", so Polizeipräsident Norbert Zink.

Soziale Medien sorgen für mehr Sexualdelikte

Allgemein ging die Kriminalität in fast allen Bereichen zurück. Ein Anstieg lässt sich unter anderem im Wohnungseinbruchdiebstal, bei der häuslichen Gewalt sowie den Sexualdelikten feststellen. Robert Fuchs, der leitende Kriminaldirektor, hat eine Erklärung für den Anstieg der Sexualdelikte in der Oberpfalz, denn besonders im Bereich der Kinder und Jugendlichen werden sexualisierte Bilder über die Sozialen Medien häufig verbreitet: "Das führt, weil wir oft Chatgruppen mit Hunderten von Tatteilnehmern haben, zu vielen Ermittlungsverfahren und zur Steigerung dieser Fallzahlen im Bereich der Sexualdelikte, vor allem zu vielen Strafverfahren."

Ein Viertel der Straftaten waren Diebstähle

Etwa ein Viertel aller Straftaten im vergangenen Jahr bildeten Diebstähle. Einfache Diebstähle, wie beispielsweise Ladendiebstähle, nehmen dabei den größten Anteil ein. Doch aufgrund der Pandemie lässt sich auch auf diesem Feld ein Rückgang von 27% verzeichnen. Einen weiteren großen Anteil machten die sogenannten Rohheitsdelikte, zu denen Raub, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung gehören, aus. In diesem Deliktsfeld machte sich Corona ebenso bemerkbar, da die Zahlen um 14,4% im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Polizeipräsident Norbert Zink betonte, dass bei der aktuellen Statistik die „veränderten Rahmenbedingungen durch die Pandemie immer im Hinterkopf“ sein sollten.

Die Pandemie veränderte die Polizeiarbeit

Mit Beginn der Corona-Pandemie mussten auch viele Prozesse in der polizeilichen Praxis angepasst werden, so das Präsidium. Mit der Überwachung der Infektionsschutzbestimmungen trat bei der Oberpfälzer Polizei ein neues Aufgabenfeld hervor. Weit über 125.000 Kontrollen führten die Einsatzkräfte in diesem Kontext im Jahr 2020 durch und achteten dabei unter anderem auf das Einhalten der Ausgangssperre, der Maskenpflicht oder des Alkoholverbots.