Corona-Isoliertrage für Nürnberger Rettungshubschrauber

Die Luftretter in Nürnberg und Regensburg sind durch den Einsatz der neuen Isoliertragen vor Ansteckungen geschützt. Außerdem muss der Helikopter nicht mehr aufwändig desinfiziert werden.

Isoliertrage schützt Mannschaft vor Corona-Ansteckung

In dem sogenannten "EpiShuttle" können die Luftretter jetzt auch hochinfektiöse Patienten wie in einer Isolierstation während des Transports intensivmedizinisch betreuen. Die spezielle Isoliertrage arbeitet mit Unterdruck und schützt die Mannschaft während des Fluges vor einer möglichen Ansteckung. Die ersten Corona-Patienten sind bereits damit innerhalb Bayerns verlegt worden. Der Aktionsradius dieser Rettungshubschrauber erlaubt aber Krankentransporte innerhalb ganz Deutschlands und sogar ins benachbarte Ausland.

DRF Luftrettung möchte weitere Standorte mit Isoliertragen ausstatten

Entwickelt wurde die spezielle Isoliertrage von norwegischen Ärzten während der Ebola-Epidemie in Afrika. Sie kostet 40.000 Euro. Die DRF Luftrettung plant, mehrere ihrer Standorte in Deutschland damit auszustatten. In Bayern ist sie an fünf Standorten im Einsatz.