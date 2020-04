Corona-Isolationstrage für Regensburger Rettungshubschrauber

Eine spezielle Isolationstrage für Covid-19-Patienten ermöglicht im Rettungshubschrauber "Christoph Regensburg" ab sofort Intensivtransporte ohne Ansteckungsgefahr. Das zwei Meter lange, so genannte „EpiShuttle“ ist komplett mit Plexiglas umgeben. An der Seite und am Kopf- und Fußende befinden sich Öffnungen, durch die Arzt und Sanitäter in Handschuhe schlüpfen können, die an der Innenseite befestigt sind.

Ein hochinfektiöser Covid-19-Patient, der von einem Krankenhaus in eine Spezialklinik transportiert werden muss, kann dadurch auf engstem Raum behandelt werden - isoliert von der Umgebung, ohne Gefahr für Crew.

Zeitaufwändige Desinfektion entfällt

"Die Crew ist sozusagen sicher, ohne spezielle Schutzmaßnahmen zu treffen", sagt Prof. Bernhard Graf, Direktor der Anästhesiologie am Universitätsklinikum Regensburg. Außerdem muss der Hubschrauber dank der Isolationstrage nach einem Transport nicht grundgereinigt werden.

"Der Hubschrauber ist innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzfähig." Bernhard Graf, Direktor der Anästhesiologie am Universitätsklinikum Regensburg

Als sogenannter Dual-Use-Hubschrauber ist Christoph Regensburg im 24-Stunden-Einsatz, da er sowohl für Rettungseinsätze als auch für Intensivtransporte wie zum Beispiel von Covid-19-Patienten ausgelegt ist.

1.406 Einsätze hat der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung im vergangenen Jahr geflogen, im Schnitt sind das vier bis fünf Einsätze pro Tag. Meist handelt es sich bei den Fällen um Herzinfarkte und Schlaganfälle.