Inzidenzwert über 100: Wieder Ausgangssperre in Nürnberg

Erst vergangene Woche ist die nächtliche Ausgangssperre in Nürnberg aufgehoben worden. Doch die Freude währte nicht lange: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 101,5 für die Frankenmetropole. Demnach gab es in Nürnberg in den vergangenen sieben Tagen 526 nachgewiesene Neuinfektionen (Stand: 22.2.2021, 0 Uhr). Dementsprechend tritt wohl ab Dienstag eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr in Kraft.

Schulen müssen wieder dicht machen

Und auch die Schulen und Kindergärten dürften betroffen sein. Erst heute haben der Präsenzunterricht und die Betreuung in Kitas wieder begonnen. Der neue Inzidenzwert wird nun laut der elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wohl wieder für Schließungen sorgen. Die schnelle Rückkehr zu Distanzunterricht und Notbetreuung wäre die Folge. Eine aktuelle Beschlusslage der Stadt liegt aber bislang aber noch nicht vor.