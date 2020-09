Corona: Inzidenzwert in Würzburg sinkt unter Warnwert

In der Stadt Würzburg gehen die Corona-Neuinfektionen seit mehreren Tagen zurück. Mittlerweile gilt die Stadt Würzburg nicht mehr als Corona-Hotspot. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz jetzt auch erstmals seit längerem wieder unter dem bayerischen Warnwert von 35.

Rhön-Grabfeld neuer unterfränkischer Spitzenreiter

Dem Würzburger Gesundheitsamt zufolge betrug die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Stadt Würzburg 34,41 – der Landkreis Würzburg kommt auf einen Wert von 21,01. Damit hat nun der Landkreis Rhön-Grabfeld die höchste Inzidenzrate in Unterfranken: Am 25. September meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) einen Wert von 45,18. Die Zahlen für den Landkreis steigen seit einigen Tagen an und nähern sich langsam dem Grenzwert von 50. Wird dieser überschritten, gibt es für Rhön-Grabfelder Einschränkungen, beispielsweise gibt es mancherorts ein Beherbergungsverbot für Personen aus Corona-Hotspots. Grund für diesen Anstieg sind mehrere Infektionen rund um Bad Königshofen nach einer Hochzeitsfeier.

Würzburg verlängert Corona-Maßnahmen bis 1. Oktober

Trotz sinkender Zahlen in Würzburg hat die Stadt die Corona-Beschränkungen bis zum 1. Oktober verlängert. Eigentlich hätten diese am Wochenende auslaufen sollen. Die aktuelle Entwicklung für Würzburg bewertet Kommunalreferent Wolfgang Kleiner positiv: "Insbesondere ist wichtig, dass die Stadt Würzburg aus Sicht anderer Länder oder Bundesländer keine Risikogebiet mehr ist". Ziel sei es weiterhin, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen und zu reduzieren. Daher die Verlängerung der Maßnahmen.

Weiterhin Alkoholverbot und Tests für Reiserückkehrer

Weiterhin gilt die Kontaktbeschränkung auf fünf Personen in der Öffentlichkeit und in der Gastronomie, das zweifache Testgebot für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die Beschränkung von Privatfeiern auf 50 Personen in geschlossenen Räumen, das Alkoholverbot entlang des Mains und auf der Alten Mainbrücke ab 22 Uhr und ab 23 Uhr in der Gastronomie der Innenstadt.

Das erweiterte Alkoholverbot für die Alte Mainbrücke von Freitag bis Sonntag ab 16 Uhr, das am 21. September ausgelaufen ist, wird nicht wieder eingeführt. "Wir werden in der kommenden Woche die Lage neu beurteilen und neu entscheiden", so Kleiner weiter.