26.10.2020, 07:02 Uhr

Corona-Inzidenzwert in Weiden über der Marke 200

Weitere positive Corona-Tests lassen die Inzidenzzahlen auch in der Oberpfalz weiter steigen. Nur noch zwei Landkreise und eine Stadt sind nicht im "roten" Warnbereich. Zweimal gilt Warnstufe "dunkelrot" - so in Weiden, wo die Zahl am höchsten ist.