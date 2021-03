Corona-Inzidenzwert in Bayern sinkt leicht

"Notbremse" ab Inzidenz 100

Der Grenzwert 100 bedeutet für die Landkreise, dass dort die sogenannte Notbremse in Kraft tritt - wenn die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist. Diese "Notbremse" würde etwa Kontaktregeln sowie den Schul- und Kita-Betrieb betreffen. Auch würde wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr und in den meisten Geschäften das Prinzip "Click und Collect" gelten.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Bayern laut RKI 496.321 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 13.239 Menschen sind gestorben.