Inzidenzwert liegt in 17 bayerischen Landkreisen über 200

Den Zahlen des Robert Koch-Instituts zufolge liegen derzeit 17 von 96 Landkreise und Städte in Bayern über einem Inzidenzwert von mindestens 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Den Negativrekord hält dabei aktuell der Landkreis Wunsiedel in Oberfranken mit einer Inzidenz von 341,3. Die zweitmeisten Neuansteckungen verzeichnet das Berchtesgadener Land mit 325,7, gefolgt vom Landkreis Passau mit 275,1.

Bewegungseinschränkungen drohen in weiteren Kreisen und Städten

Ebenfalls über einer Inzidenz von 200 liegen die Landkreise Regen, Coburg, Rottal-Inn, Roth, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Kronach und Bayreuth sowie die Städte Coburg, Hof, Passau, Nürnberg, Landshut und Fürth.

Sollten die Werte auch am Montag noch über 200 liegen, greifen dann die neuen Bewegungseinschränkungen. Menschen in den betroffenen Regionen dürfen sich dann nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort - gemessen an der Gemeindegrenze - wegbewegen, es sei denn, sie haben triftige Gründe für weitere Fahrten, etwa für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Touristische Ausflüge zählen nicht als triftiger Grund. Für die Inzidenz und die damit verbundene Bewegungseinschränkung ist jeweils der Wert des gesamten Landkreises ausschlaggebend, nicht der der jeweiligen Gemeinde.

Drei Regionen mit einer Inzidenz unter 50

Die Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen aber auch positive Entwicklungen: So sind mittlerweile drei Regionen in Bayern unter eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 gerutscht, die als Zielmarke angegeben wird, damit die Gesundheitsämter in der Pandemie die Kontrolle behalten können. Eine Inzidenz von 50 und weniger erreichen derzeit die Stadt Amberg sowie die Landkreise Ostallgäu und Kaufbeuren.