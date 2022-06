Auch in der Oberpfalz steigen die Corona-Inzidenzen

Auch in der Oberpfalz registrieren die Behörden wieder steigende Corona-Infektionszahlen, die auf den Beginn einer von Experten befürchteten Sommerwelle hindeuten könnten. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in der Oberpfalz meldet aktuell der Landkreis Neumarkt mit 675,2, nachdem der Wert vor einer Woche noch bei etwa 250 lag. Der Sprecher des Landratsamts führte den Anstieg auf BR-Nachfrage unter anderem auch auf die gut besuchten Volksfeste der letzten Zeit zurück.

Wo die 7-Tage-Inzidenz 500 übersteigt

Über dem Wert 500 liegen auch der Landkreis Regensburg und die Stadt Regensburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 517,3 und 505, wobei sich der Wert in der Stadt damit seit Ende Mai ebenfalls verdoppelt hat. Den niedrigsten Wert weist derzeit die Stadt Amberg mit 228,3 auf.

Dazwischen liegen die Landkreise Tirschenreuth (436,6), Cham (405,2), Amberg-Sulzbach (390,3), Neustadt an der Waldnaab (380,4) und Schwandorf (363,7) sowie die Stadt Weiden (350,3). Auch für den Landkreis Schwandorf bedeutet das, dass sich die 7-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche fast verdoppelt hat: Am Mittwoch vor einer Woche (8. Juni) lag sie noch bei 186,6.

Im gesamten Bezirk liegt die Inzidenz bei 455

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete Stand Mitternacht für die gesamte Oberpfalz eine 7-Tage-Inzidenz von 455,5. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr noch galt die sogenannte Bundesnotbremse. Ab einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gab es Beschränkungen bei Treffen mit Personen aus anderen Hausständen, nächtliche Ausgangssperren und Wechselunterricht an Schulen. Freizeiteinrichtungen und viele Einzelhandelsgeschäfte mussten schließen.