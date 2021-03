Corona-Inzidenz über 300: Ostallgäu ringt um Lösung

Die Ostallgäuer Landrätin Rita Maria Zinnecker (CSU) möchte Unternehmen im Landkreis bei Corona-Schutzmaßnahmen stärker beraten. Außerdem sollen bestehende Hygienemaßnahmen sowie Schutzkonzepte strenger kontrolliert werden. Das teilte sie dem Bayerischen Rundfunk nach einer Beratungssitzung mit dem Gesundheitsamt mit. Bei Schulen und Kindertageseinrichtungen setzt das Landratsamt auf die Ferien und hofft, dass die hohen Zahlen in dem Bereich dadurch wieder sinken.

Zinnecker befürchtet steigende Corona-Zahlen um Ostern

Darüber hinaus möchte Zinnecker das Corona-Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen genau beobachten. Vor allem mit Blick auf Ostern steige die Sorge, dass die Zahlen noch weiter ansteigen könnten. Der Appell der Landrätin: Die Bürger sollen sich an die bestehenden Regeln halten, außerdem gelte die Devise: "Wir bleiben zuhause". Von Familienbesuchen und Ausflügen sei abzusehen, erklärte Zinnecker auf BR-Anfrage. Bei weiter steigenden Infektionszahlen will das Landratsamt strengere Maßnahmen ergreifen.

Diffuses Infektionsgeschehen bei 7-Tage-Inzidenz von mehr als 300

Der Inzidenzwert im Ostallgäu liegt bei 315,9 und lässt sich nicht auf ein größeres Ausbruchsgeschehen zurückführen. Vielmehr sei die Infektionslage diffus. Betroffen seien vor allem Unternehmen, Schulen und Kindertageseinrichtungen, erklärte die Landrätin.

Hoffnung auf Lockerungen für den Tourismus

Trotz der aktuellen Corona-Situation und ihres Appells, an Ostern zuhause zu bleiben, hofft Zinnecker mittelfristig auf Lockerungen für den Tourismus im Allgäu. In einem Brief an Ministerpräsidenten Söder forderte sie heute, "dem ländlichen Raum und dort dem klein- und familienstrukturierten Tourismus eine Chance über ein Modellprojekt Tourismus zu geben". Alle Allgäuer Landräte und Landrätinnen sowie alle Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen im Allgäu unterstützten dieses Anliegen, heißt es in dem Brief. Zinnecker unterschrieb den Brief der Allgäu GmbH als Landrätin, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Allgäu GmbH und als stellvertretende Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben.