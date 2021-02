Corona-Inzidenz über 100: Hier bleiben die Schulen geschlossen

Distanzunterricht in Bayreuth um eine Woche verlängert

Bereits vergangene Woche hatten die Behörden beschlossen: In Stadt und Landkreis Bayreuth wird es in dieser Woche für den Großteil der Schüler keinen Präsenzunterricht geben. Eine Ausnahme bilden die Abiturienten und die Schüler der Abschlussklassen an Berufs- und Fachoberschulen. Sie haben ab heute wieder Präsenzunterricht. In den Kindertagesstätten findet vorerst kein Regelbetrieb statt.

Ob ab dem 1. März wieder Unterricht in den Schulen stattfinden kann, soll sich Ende dieser Woche entscheiden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Inzidenzwert im Landkreis derzeit (Stand Montag, 3.10 Uhr) bei 108, in der Stadt bei 93 – am Freitag waren es dort noch 104.

In Stadt und Landkreis Hof bleiben die Schulen geschlossen

In Stadt (194,2) und Landkreis Hof (200,4) bleiben die Schulen wegen der anhaltend hohen Inzidenzwerte auch geschlossen. Auch die Abschlussklassen der Gymnasien, der Fachoberschulen und Berufsoberschulen verlängern den Distanzunterricht bis zum 28. Februar.

In Kulmbach öffnen Schulen und Kindergärten ebenfalls nicht

Die Schulen, Kindergärten und Kitas im Landkreis Kulmbach bleiben auch in dieser Woche geschlossen. Der Corona-Inzidenzwert lag am Freitag bei 147 – er werde weiter ansteigen, befürchtete das Landratsamt. Am heutigen Montag meldet das RKI für den Landkreis 164,9.