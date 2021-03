Corona-Inzidenz in Bayern: Schleichende Rückkehr zum Lockdown

Die Lockerung des Einzelhandels-Lockdowns ist in vielen bayerischen Kommunen nur von kurzer Dauer gewesen. Wegen steigender Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen können die Geschäfte mittlerweile nur noch in 15 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte öffnen. 37 davon liegen laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag gar über der kritischen Grenze von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Vielerorts drohen wieder Schließungen von Schulen und Geschäften

Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Montag bei 88,4 - und damit deutlich über dem Bundesschnitt von 82,9. 1.064 Neuinfektionen und sieben Todesfälle waren innerhalb von 24 Stunden im Freistaat dazu gekommen. Demnach drohen in knapp 40 Prozent aller Landkreise und kreisfreien Städte weitreichende Einschränkungen wie die Schließung von Schulen und Geschäften.

Rückkehr in den Lockdown?

"Bayern verabschiedet sich wieder vom Einzelhandel", sagte Bernd Ohlmann, der Sprecher des Handelsverbands Bayern, am Montag. In Regensburg, Landshut und mehreren anderen größeren Städten gilt nun die "Notbremse" mit wieder verschärften Beschränkungen, weil an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde.

Kritik an den Corona-Beschränkungen

In den 37 Kreisen und Kommunen mit Inzidenzen über 100 sind die Geschäfte laut Handelsverband ganz zu. In 44 weiteren, in denen die Inzidenzwerte zwischen 50 und 100 liegen, ist "Click & Meet" erlaubt - ein Ladenbesuch nach Terminvereinbarung. "Es ist ein großes Tohuwabohu", kritisierte Ohlmann. "Wir haben große Unsicherheit bei den Händlern und auch in der Verwaltung." Die einzige bayerische Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, in der die Läden derzeit noch öffnen dürfen, ist demnach Ingolstadt.

Einkaufen mit vorherigem Termin ist nach Ohlmanns Worten für viele Einzelhändler ein Zuschussgeschäft, da Organisationsaufwand und Personalbedarf hoch sind, aber nicht viele Kunden kommen. Der Handelsverband bekräftigte seine Kritik an den Beschränkungen: "Wir haben im bayerischen Lebensmittel-Einzelhandel sechs Millionen Kundenkontakte am Tag (inkl. online-Geschäft), und es funktioniert seit 12 Monaten problemlos", sagte Ohlmann.