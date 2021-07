Inzidenz im Berchtesgadener Land wieder über 50

Für viele Schüler heißt das: Auch am Platz wieder die Maske auf

Nachdem der Landkreis aber bereits den dritten Tag in Folge die Marke von 25 überschritten hat, gilt ab heute an weiterführenden Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe wieder die Maskenpflicht am Platz - Grundschulen und Förderschulen ausgenommen. So schreibt es die Infektionsschutzverordnung vor.

Menschen sind aufgerufen, sich testen zu lassen

Zudem ruft das Gesundheitsamt die Bürgerinnen und Bürger auf, sich testen zu lassen, um die weitere Ausbreitung von Corona-Infektionen zu unterbinden. "Im Hinblick auf die Delta-Variante richtet sich diese Bitte auch an Geimpfte", hieß es in einer Pressemitteilung. Wegen des hohen Infektionsgeschehens wurden am Sonntag zusätzliche Testangebote geschaffen.

Die Zahlen beruhen auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Montagmorgen. Sie können sich nachträglich noch ändern. Die Zahl der dem RKI bekannten Neuinfektionen ist am Wochenende oft niedriger als während der Woche. Ein Grund sind Meldeverzögerungen der Gesundheitsämter.

Maskenpflicht auch in Schulen im Landkreis Starnberg

Medizinische Masken müssen Schüler und Lehrer ab dieser Woche ebenso im Landkreis Starnberg tragen, auch wenn dort die Marke aktuell knapp unter 25 gefallen ist (24,1). Über dem Inzidenzwert von 25 liegt erstmals auch wieder der Landkreis Freising (aktuell bei 26,1) - die Stadt München (23,9) liegt nur knapp darunter.

Keine Maskenpflicht mehr in Schulen im Kreis Bamberg

Dagegen entfällt die Maskenpflicht am Platz in den Schulen ab der fünften Jahrgangsstufe ab Dienstag im Landkreis Bamberg. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag hier an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 25. Trotz der Lockerung empfiehlt das Landratsamt den Schülern, den Mund-Nasen-Schutz an den letzten Tagen vor Ferienbeginn freiwillig weiter zu tragen. Infiziere sich nur ein Schüler oder eine Schülerin, müsse die ganze Klasse für zwei Wochen in Quarantäne.