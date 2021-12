LGL verteidigt Berechnungsmethode der Inzidenz bei Ungeimpften

LGL: unbekannt bedeutet überwiegend ungeimpft

Das LGL sagt dazu: In allen Veröffentlichungen werde darauf hingewiesen. Die Entscheidung, bei unbekanntem Impfstatus einen Fall als ungeimpft zu werten, sei begründet. Laut LGL hat es sich herausgestellt, dass "unbekannte" Fälle sich nach später vorliegenden Daten in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle als "ungeimpft" herausgestellt hatten.

Hätte man diese Werte weggelassen, so LGL-Präsident Walter Jonas, hätte die Berechnung zu falschen Inzidenzverhältnissen geführt. "Die Einschätzung der Inzidenzverhältnisse der geimpften zur ungeimpften Bevölkerung ist neben anderen Faktoren ein weiterer wichtiger Parameter, um die Infektionsdynamik in Bayern epidemiologisch bewerten zu können. Bayern hat bei allen Parametern eine andere Lage: Hohe Fallzahlen, überlastete Intensivstationen und eine niedrige Impfquote!", so Jonas.

Umgestellte Berechnung ändert nicht das Risiko

Auch bei einer Umstellung der Berechnung würde sich nichts daran ändern, dass Ungeimpfte einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt seien, schwer an Covid-19 zu erkranken, so der LGL-Präsident. Das gelte vor allem für ältere Menschen ab 60 Jahren.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte gesagt, die Inzidenz bei Ungeimpften sei zehnmal höher als die bei Geimpften.