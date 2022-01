Corona-Inzidenz: Bayern überschreitet 1.300er-Marke

Bayerns Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Wochenende gestiegen und liegt nun über 1.300. Bemerkbar macht sich das nicht zuletzt in Schulen und Kindergärten: Immer mehr Klassen müssen in Quarantäne, Hunderte Kitas sind ganz oder teilweise dicht.