Intensivstation Altötting: Triage nicht mehr ausgeschlossen

"Mir rennt die Zeit weg", sagt Michael Dolch und eilt weiter Richtung Mitarbeitereingang. Dass heute auch noch der Bayerische Rundfunk da ist, kommt ihm nicht gerade gelegen: Gestern war die Intensivstation vom Innklinikum Altötting so gut wie voll. Für Notfälle könnte das zum Problem werden. Michael Dolch ist Chefarzt der Intensivstation und startet gerade in einen durchgetakteten Arbeitstag: Erst Bettenbelegung checken, dann die Zahlen weitergeben und weitere Maßnahmen mit der Corona-Task-Force des Klinikums besprechen.

Um neun Uhr kann er dann das erste Mal auf der Intensivstation vorbeischauen. Er blickt auf einen Bildschirm, über den die Vitalwerte seiner Patienten flimmern. Auf den ersten Blick fällt ihm vor allem eines auf: Von den neun Covid-Betten, an denen entsprechend beatmet werden kann, sind alle belegt. Nur ein Bett ist frei - und das ist nicht für Covid-Patienten gedacht.

Kapazitäten schaffen, um handlungsfähig zu bleiben

"Das Ziel ist, dass wir immer handlungsfähig bleiben", sagt Dolch. Er will deshalb Kapazitäten schaffen und einen Patienten in ein anderes Krankenhaus verlegen - für den Fall, dass jemand mit einer schweren Corona-Erkrankung in die Altöttinger Notaufnahme kommt.

Zuletzt kamen immer mehr Corona-Patienten nach Altötting, aber auch in die anderen Standorte des Innklinikums, etwa nach Mühldorf. Das Klinikum hat deshalb seine Intensiv-Kapazitäten so gut wie möglich ausgebaut. Doch auch die sind bald erschöpft: Denn zuletzt kamen immer mehr Patienten auf die Covid-Station des Krankenhauses. Von ihnen werden laut Klinikum etwa zehn Prozent intensiv-pflichtig. Mittlerweile stellen sie die Mehrheit auf der Intensivstation.

Hohe Belastung für Pflegekräfte: Immer jüngere Patienten

Für die Abverlegung von Patienten gibt es extra einen Bettenkoordinator in der Region Südostoberbayern. Den ruft Chefarzt Michael Dolch jetzt an. "Hallo, Dolch hier, Innklinikum Altötting. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ..."

Währenddessen versorgen Pflegerinnen und Pfleger in Schutzkleidung einen der Intensivpatienten, knapp 70 Jahre ist er alt. Doch auf dem Intensivbett wirkt er älter: Die Haut wirkt dünn, fast schon grau. Der Mann wird vorbereitet für das CT. "Er hat seit heute Morgen weite Pupillen", sagt eine der Pflegerinnen. Der Verdacht: eine Hirnblutung. Wenn das stimmt, stehen seine Chancen schlecht.

Pflegerin: Volle Intensivstationen für alle ein Problem

"Die Mehrheit von denen, die hier liegen, sind nicht geimpft", sagt Chefarzt Michael Dolch. "Und unsere Patienten werden immer jünger", ergänzt Anna Buchner. Sie leitet die Pflege auf der Intensivstation und wirkt sichtlich ratlos. Nicht etwa, weil sie nicht weiß, was zu tun ist.

"Auch in meinem Alltag merke ich: Die Leute wollen das, was wir hier erleben, ganz oft nicht mehr hören", sagt sie. Zuletzt habe sie eine Frau unter 30 Jahren hier versorgen müssen, die gerade ein Kind bekommen hatte und ungeimpft war. Das sei belastend. "Ich weiß nicht, wie lange mein Team diese Belastung aushält. Und ob ich nach Corona noch ein Team habe."

Sie wünsche sich, dass die Menschen draußen endlich begriffen, dass die vollen Intensivstationen ab jetzt für jeden zum Problem werden könnten, egal ob Corona-Patient oder Autounfall. "Wenn sich doch einige impfen lassen würden, das wäre schön", sagt sie.

Chefarzt: Können Triage nicht mehr ausschließen

Chefarzt Michael Dolch hat mittlerweile mit dem Bettenkoordinator gesprochen. "Wir sind erstmal so verblieben, dass wir niemanden von hier verlegen", sagt er. Dafür aber könnten zumindest neue Corona-Notfallpatienten in ein anderes Krankenhaus in der Umgebung gebracht werden. Dort gebe es aktuell wieder drei freie Betten. "Der Nachteil ist, dass sie dann in der Regel mehrere Stunden warten müssen, bis sie dorthin gebracht und versorgt werden können", erklärt Michael Dolch.

Für seine Station bedeutet das aber zumindest erstmal keine neue Belastung. Ob auch in den nächsten Tagen weiterhin innerhalb der Region abverlegt werden kann? Das ist im Moment noch unklar. Michael Dolch bereitet sich auf Schlimmeres vor - bis hin zur Triage: "Wir können das nicht mehr ausschließen und natürlich müssen wir vorbereitet sein, wenn das kommt."

Gerade ist wieder ein Corona-Patient verstorben

In Altötting hoffen Pfleger und Ärzte jetzt darauf, dass andere Bundesländer bald Patienten auch von hier übernehmen. Die Belastung für das Personal bleibt aber bestehen. Der Mann mit den weiten Pupillen hatte tatsächlich Hirnblutungen. Er hat es nicht geschafft.