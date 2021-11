Corona: Intensivbetten in Unterfranken weitgehend belegt

Diese Nachricht sorgte für Aufruhr: In Oberbayern wurden aufschiebbare Operationen in Krankenhäusern mit Covid-Schwerpunkt verboten. Die freiwerdenden Kapazitäten sollen stattdessen für die Behandlung von Corona- und Notfallpatienten genutzt werden. Auch in weiteren Regierungsbezirken wurde diese Regelung beschlossen. Die Regierung von Unterfranken hat bis dato von einer solchen Verfügung abgesehen.

Unterfranken wartet noch ab - und bereitet sich vor

Anders als etwa in Oberbayern sei die entsprechende Eskalationsstufe des "Notfallplans Corona-Pandemie" der Bayerischen Staatsregierung vom 11. November noch nicht erreicht. In Unterfranken behalte man sich diesen Schritt unter Rücksichtnahme der sich zuspitzenden Corona-Situation aber weiterhin vor. Die Regierung von Unterfranken beschäftigt sich laut Sprecher bereits intensiv mit den Vorbereitungen zu diesem Schritt, um ihn anschließend schnell umsetzen zu können.

Tamara Bischof: Operationsverbot logische Konsequenz

Im BR-Interview hat sich auch Tamara Bischof zur aktuellen Entwicklung geäußert. Sie ist nicht nur die Landrätin von Kitzingen, sondern auch die erste Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Laut Bischof ist das Verbot von planbaren Operationen "eine logische Konsequenz der letzten Tage". Die Intensivstationen vieler Krankenhäuser in Bayern "laufen voll", so Bischof. Sie geht davon aus, dass das Verbot elektiver Eingriffe demnächst auf ganz Bayern ausgedehnt werde.

Rückmeldungen aus Südbayern "dramatisch"

Die Rückmeldungen, die in der Münchener Geschäftsstelle der Krankenhausgesellschaft vor allem aus Südbayern einlaufen, seien "sehr dramatisch" und nicht mit der Situation etwa in Unterfranken vergleichbar. "Dass man so unvorbereitet jetzt in die vierte Welle hineinrauscht, das ärgert uns und unsere Krankenhäuser", so Bischof. Die Politik habe zu spät gehandelt. Jetzt müsse sie handeln. Eine Impfpflicht würde wohl helfen und die Situation mittelfristig entspannen, sei aber bei all den Gesetzen und dem Demokratieverständnis nicht umzusetzen, heißt es von Tamara Bischof. Daher lautet ihr Appell: "Impfen, impfen, impfen!"

Lage auf unterfränkischen Intensivstationen angespannt

Eine BR-Abfrage verschiedener unterfränkischer Kliniken bestätigt eine hohe Auslastung der Intensivstationen. Demnach sei auch der überwiegende Anteil der an Corona schwer Erkrankten ungeimpft. Am Uniklinikum in Würzburg (UKW) ist die Intensivstation aktuell zu über 90 Prozent belegt. Laut Pressesprecherin Susanne Just sind am UKW 29 Covid-Patienten untergebracht, 19 davon müssen beatmet werden. "Wir nehmen solange Patienten auf, wie es aufgrund der Kapazitäten möglich ist", sagt Just. Alle unterfränkischen Krankenhäuser würden sich nach Kräften beteiligen. Eine Triage steht derzeit aber außer Frage.

Auch im Rhön Klinikum in Bad Neustadt ist die Lage angespannt. Bedingt sei das nicht nur durch Corona-Patienten, sondern auch durch Patienten mit Schlaganfällen, Herzinfarkten oder nach großen OPs. Von den 141 Intensivbetten am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt seien aktuell 136 belegt, neun davon durch Corona-Patienten. Aus anderen Regierungsbezirken hat das Rhön-Klinikum zwei Patienten aufgenommen.

Von den zwölf Intensivbetten in der Klinik Kitzinger Land könnten nur zehn belegt werden, da Personal fehle, erklärte die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof. Aktuell seien sechs Betten belegt, vier davon mit Covid-Patienten. Zwei Patienten wurden aus Schwaben und Oberbayern nach Kitzingen verlegt. In der Landkreisklinik seien planbare Operationen auf Anraten des koordinierenden Arztes bereits vergangene Woche heruntergefahren worden, so Bischof.