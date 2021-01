Corona-Infos per Brief für Senioren in Coburg

Der Corona-Impftsoff ist nach wie vor knapp. Mehr Menschen wollen gimpft werden, als das momentan möglich ist. Selbst die derzeit "priorisierten" Senioren, die über 80 Jahre alt sind, kommen über die Hotlines oft nicht an einen Impftermin. Deshalb verschicken derzeit sowohl die Stadt, als auch der Landkreis Coburg Informationsschreiben.

Landkreis Coburg: Per Meldebogen Impfbereitschaft mitteilen

Im Landkreis Coburg müssen sich Impfwillige, die 80 Jahre und älter sind, nicht mehr persönlich um einen Impftermin kümmern, denn sie bekommen einen Meldebogen zugeschickt. Darauf sollen die Senioren ihren Wohnort angeben. Das Landratsamt erfährt somit, wie viele Personen aus welcher Kommune sich impfen lassen wollen. Für die Senioren will das Landratsamt dann Sammeltransporte zum Impfzentrum organisieren. Auch könnten mobile Impfteams die Gemeinde oder Stadt ansteuern, in der die Senioren leben. Die Senioren können den ausgefüllten Meldebogen in ihren jeweiligen Gemeinden oder Städten abgeben oder ihn an das Impfzentrum in Coburg per E-Mail senden. Auch kann der Meldebogen online auf der Hompage des Landratsamtes ausgefüllt werden.

Das Landratsamt gibt zu bedenken, dass die Terminvergabe von den vorhandenen Impfdosen abhängt. Nur wenn genügend Impfstoff geliefert werde, könne geimpft werden. Bisher hatte das Landratsamt Coburg Impftermine ausschließlich über eine Telefonhotline vereinbart. War kein Impfstoff mehr vorhanden, wurde das den Anrufern per Bandansage mitgeteilt.

Stadt Coburg: Impftermine bald per Online-Anmeldung möglich

Auch in der Stadt Coburg werden Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre alt sind, Post in ihren Briefkästen finden. Wie die Stadt Coburg mitteilt, befindet sich darin ein Informationsschreiben zur Corona-Schutzimpfung. Denn obwohl Coburg einen der höchsten Inzidenzwerte im Freistaat habe, erhalte die Stadt viel weniger Impfstoff als man verimpfen könne, erklärte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD).

"Das führt zu einem Stau bei den Anmeldungen und Verärgerung bei den Impfwilligen, den ich angesichts der Erwartungen, die seitens Bund und Freistaat geweckt wurden, sehr gut nachvollziehen kann". Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD)

In dem Schreiben wird um Verständnis gebeten, dass man gemäß der Vorgabe zunächst Impfungen in den stark gefährdeten Alten- und Pflegeheimen, für Klinikpersonal und für Über-80-Jährige anbiete. Das passiere wegen des Mangels an Impfstoff aber nur nach und nach. Auch die Hotline des Impfzentrums, bei der die Impftermine vorab ausgemacht werden müssen, sei oftmals nicht erreichbar, "da viel zu viele Anfragen für viel zu wenig mögliche Impfungen eingehen". Man versuche gerade, die Hotline entsprechend auszubauen, damit Anrufer nicht ständig in der Warteschleife hängen bleiben.

Wie es weiter heißt, soll es ab Mitte/Ende Januar auch eine Möglichkeit geben, sich Online für eine Impfung anzumelden. Die Anmeldung und weitere Informationen dazu gibt es dann im Internet unter www.coburg.de/impfzentrum. Weiter bittet Oberbürgermeister Sauerteig alle Impfwilligen Personen um Geduld.

"Jeder, der eine Impfung haben möchte, bekommt auch sicher eine. Das kann aber für die ersten Impfgruppen leider noch einige Wochen dauern. Wir würden das gern schneller erledigen, allerdings wird uns der Impfstoff vom Freistaat zugeteilt und wir haben keine eigene Möglichkeit, die Menge zu erhöhen." Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD)