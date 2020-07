Corona-infizierte Urlaubsheimkehrer – Wer wird informiert?

Wie sich in Cottbus nach der Rückkehr herausstellte, hat sich eine Familie, die auf Mallorca in Urlaub war, mit dem Coronavirus infiziert. Ihre Maschine war am Nürnberger Flughafen gelandet. Nun werden mögliche Kontaktpersonen vom Cottbusser Gesundheitsamt ermittelt.

Wer saß zwei Reihen vor und hinter den Betroffenen?

Anhand der Passagierlisten der Fluggesellschaften stellen die Gesundheitsamt-Mitarbeiter fest, welche Fluggäste zwei Reihen vor und zwei Reihen hinter den infizierten Passagieren saßen. Laut Cottbusser Stadtsprecher sei man noch damit beschäftigt, auch alle weiteren Kontakte zu ermitteln. Dazu zählen beispielsweise andere Reisende, mit denen die Familie beim Kaffee trinken oder auf dem Weg zum Auto länger als ein paar Minuten gesprochen hat.

Heimisches Gesundheitsamt informiert

Diese Menschen werden dann jedoch nicht aus Cottbus informiert, sondern über ihr heimisches Gesundheitsamt. Dort werden dann die notwendigen Abstriche gemacht und gegebenenfalls eine Quarantäne verhängt. Im Zusammenhang mit der Cottbusser Familie ist beim Nürnberger Gesundheitsamt bislang keine Meldung eingegangen.