Corona-Infektionszahlen: Meldungen immer noch per Fax

Wenn die Corona-Krise ein Gutes hat, dann vielleicht, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird. Nicht nur Homeoffice und Homeschooling sind plötzlich im großen Stil möglich. Auch im Gesundheitswesen tut sich so einiges, darüber hat am Dienstag eine digitale Konferenz des Gesundheitsministeriums informiert. Zugeschaltet waren führende Mediziner und Wissenschaftler. Doch trotz Telemedizin und Corona-Warn-App – ein Bereich funktioniert noch erstaunlich analog und sorgt immer wieder für Verwirrung: Die Übermittlung der Corona-Infektionszahlen.

Übermittlung ist kompliziert

Bis ein Erkrankter offiziell als Sars-Cov-2-Infizierter registriert ist, dauert es. Denn der Arzt oder das Labor füllen zunächst am Computer ein Formblatt aus. Dieses schicken sie dann meist per Fax an das zuständige Gesundheitsamt, wo die Daten meist erneut händisch eingegeben werden müssen. In Bayern allein gibt es 76 Gesundheitsämter. Jedes einzelne schickt seine Daten an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL. Von dort und den Behörden der anderen 15 Bundesländer werden sie an das Robert-Koch-Institut in Berlin weitergeleitet.

Allmählicher Abschied vom Fax geplant

Damit das künftig bundesweit schneller und einheitlicher geht, wird derzeit das Elektronische Melde- und Informationssystem für Infektionskrankheiten, kurz DEMIS, aufgebaut. Die Infektionsdaten sollen damit in zentral gesammelt werden. Gesundheitsämter, Landesbehörden und Robert-Koch-Institut könnten eigenständig auf das System zugreifen. Derzeit sind laut RKI zwar bereits gut 300 der 376 deutschen Gesundheitsämter angebunden, aber noch längst nicht alle Labore. Wann auch die Arztpraxen einbezogen werden können, ist zudem noch überhaupt nicht absehbar.

RKI: Digitalisierung bringt keine nennenswerte Beschleunigung

Das RKI möchte auf BR-Anfrage fürs erste denn auch keine allzu großen Erwartungen schüren – eine Sprecherin des RKI erklärt: "Dadurch, dass die Meldungen im Gesundheitsamt elektronisch ankommen, ist zu erwarten, dass die Daten etwas schneller verarbeitet werden können, sodass sich in einem gewissen Ausmaß durch DEMIS auch die Übermittlungszeiten verkürzen sollten. In der ersten Ausbaustufe werden die zuständigen Landesbehörden und das RKI jedoch noch nicht an die zentrale Datenbank angebunden, sodass es auf diesem Teil des Übermittlungswegs zunächst keine nennenswerte Beschleunigung zu erwarten ist."

Noch nicht absehbar ist zudem, ob mit dem neuen System andere Mängel abgestellt und Verwirrungen verhindert werden können: wenn etwa RKI und Landesbehörden am selben Tag unterschiedliche Zahlen liefern.

Noch keine Lösung für unterschiedliche Infektionszahlen

Besonders problematisch ist dies bei der 7-Tages-Inzidenz, also der Zahl der Infektionen pro hunderttausend Einwohner innerhalb einer Woche. Sie ist entscheidend für die Frage, ob Kommunen zusätzliche Corona-Einschränkungen und Schutzmaßnahmen anordnen. Hier liefert das RKI bisher nach eigenen Angaben tendenziell eher etwas niedrigere Werte als das LGL. Dies hatte vielerorts zu Unsicherheit geführt, das RKI sieht hierin aber kein zentrales Problem im Kampf gegen das Coronavirus. Wichtiger sei, dass die Gesundheitsämter schnell über Erkrankungen Bescheid wissen.

"Gerade die Covid-19-Fälle wurden schon immer sehr rasch ans RKI übermittelt, der größte Verzug liegt immer noch zwischen Infektion, Erkrankungsbeginn und Diagnostik durch das Labor. Entscheidend ist, dass positive Fälle so rasch wie möglich ans Gesundheitsamt gemeldet werden, damit entsprechend Maßnahmen ergriffen werden können." RKI-Sprecherin

Wie lange es noch dauern wird, die Corona-Fallzahlen auf allen Ebenen vollelektronisch zu erfassen und weiter zu verarbeiten, dazu gibt es keine konkreten Angaben. Langfristig ist aber geplant, das DEMIS-System nicht nur auf Sars-Cov-2, sondern auch auf andere meldepflichtige Erreger zu erweitern.