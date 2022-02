Corona-Infektionen: Olympisches Jugendlager abgebrochen

2G-plus-Regel schützt vor Infektionen nicht

Während des Jugendlagers im gerade erst neu eröffneten Sportcamp des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) galt die 2G-Plus-Regel. Täglich wurden zudem Antigen-Schnelltests mit Unterstützung der Bergwacht durchgeführt.

Am deutsch-olympischen Jugendlager haben 38 junge Sportler und Sportlerinnen aus ganz Deutschland teilgenommen. Es ist eine Auszeichnung für besonderes Engagement oder hervorragende Leistungen in ihrer Sportart.

Erste Gäste im neueröffneten Sportcamp Nordbayern

Normalerweise findet das Jugendlager immer am Austragungsort der olympischen Spiele statt. In Pandemiezeiten war das in Peking nicht möglich. Als Alternative wurde das neue Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth gewählt.