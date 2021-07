Weitere Abifahrt nach Kroatien endet mit Corona-Infektionen

Nach einer privat organisierten Abschlussfahrt von Landauer Abiturienten nach Kroatien liegen mittlerweile 13 positive Corona-Befunde vor. Mehr als 40 weitere Abiturienten gelten als enge Kontaktpersonen. Das gab das Landratsamt Dingolfing-Landau am Mittwoch bekannt.

Zeugnisfeier nur im kleinen Rahmen

Das hat auch Auswirkungen auf die für Freitag geplante Abitur-Zeugnisverleihung am Gymnasium in Landau an der Isar. Die Entlassungsfeier kann nicht wie geplant stattfinden. Die Nicht-Betroffenen erhalten ihre Zeugnisse jetzt lediglich in einem kleinen Rahmen.

Die Schulleitung hatte nach Bekanntwerden der ersten Verdachtsfälle alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums darum gebeten, bis zum Abschluss der Kontaktpersonenermittlung vorsorglich auch während des Unterrichts Masken zu tragen. Dies wurde mittlerweile wieder aufgehoben.

Corona-Inzidenzwert steigt

In stationärer Behandlung aufgrund einer Corona-Infektion befindet sich derzeit keiner der Abiturientinnen und Abiturienten. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dingolfing-Landau ist laut RKI seit gestern von 1,0 am heutigen Mittwoch auf 7,2 angestiegen.

Ein ähnlicher Fall wurde in dieser Woche im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bekannt. Dort endete eine Abiturfahrt nach Kroatien für 25 Jugendliche mit einer Corona-Infektion.