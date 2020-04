Corona-Infektionen in Niederbayern: Wieder steigende Zahlen

Nach der Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gibt es in Niederbayern keinen Anlass zur Hoffnung: Hier hat die Zahl erneut deutlich zugenommen.

Es wurden von Mittwoch auf Donnerstag (10 Uhr) 108 Neu-Infektionen registriert - im Vergleich zu 61 am Vortag. Insgesamt sind in Niederbayern 3.526 Menschen an Covid-19 erkrankt und inzwischen 153 Menschen an Covid-19 gestorben.

Straubing bundesweit mit am stärksten betroffen

Laut der Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen ist in Niederbayern die Zahl der Neu-Infektionen in der Stadt Straubing besonders stark gestiegen. Hier registrierte das Gesundheitsamt 33 Neu-Infektionen. Damit sind in Straubing 268 Menschen an Covid-19 erkrankt. Statistisch entspricht das 561 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

In Niederbayern ist damit die Stadt Straubing am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, bundesweit gehört Straubing zu den zehn am stärksten betroffenen Regionen.

Stadt Straubing und Landkreis Rottal-Inn Corona-"Hotspots"

Neue Infektionen meldeten auch die Landkreise Landshut (+18 auf 565 Fälle), Passau (+13 auf 369 Fälle), Kelheim (+8 auf 370 Fälle), Deggendorf (+6 auf 209 Fälle), Straubing-Bogen (+5 auf 304 Fälle), Regen (+5 auf 130 Fälle) und Rottal-Inn (+3 auf 657 Fälle).

Der Landkreis Rottal-Inn ist wegen der starken Zunahme in der Stadt Straubing mit statistisch 545 Fällen pro 100.000 Einwohner in Niederbayern nun nur noch am zweitstärksten betroffen.

Geringe Zunahme in den Städten Landshut und Passau

Nur noch in geringem Umfang steigen die Zahlen in den Städten Landshut (+12 auf 238 Fälle) und Passau (+2 auf 114 Fälle). Ebenfalls im einstelligen Bereich meldeten die Gesundheitsämter Zunahmen in den Landkreisen Freyung-Grafenau (+2 auf 142) und Dingolfing-Landau (+1 auf 160).

Am wenigsten betroffen ist der Landkreis Dingolfing-Landau

In Niederbayern sind die Landkreise Dingolfing-Landau (166 Fälle pro 100.000 Einwohner), Regen (167 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Deggendorf (175 Fälle pro 100.000 Einwohner) am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen.

💡 Hintergrund:

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingehen. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.