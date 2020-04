Corona-Infektionen: Deutlicher Rückgang in Niederbayern

In Niederbayern ist eine deutlich rückläufige Tendenz bei den Neu-Infektionen mit dem Coronavirus festzustellen. Hier wurden von Montag auf Dienstag (14. April, 10 Uhr) nur 39 Neu-Infektionen registriert. Das ist der niedrigste Stand seit Wochen.

Bislang 131 Menschen verstorben

Insgesamt sind in Niederbayern 3.357 Menschen an Covid-19 erkrankt. Daran gestorben sind inzwischen 131 Menschen. Laut der Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen ist in Niederbayern die Zahl der Neu-Infektionen im Landkreis Rottal-Inn am stärksten gestiegen. Hier kamen zehn neue Fälle dazu. Der Landkreis Rottal-Inn weist damit 638 Covid-19-Erkrankungen auf und ist mit statistisch 529 Fällen pro 100.000 Einwohner in Niederbayern am stärksten betroffen.

Keine Neu-Infektion in der Stadt Passau

Nur noch in geringem Umfang steigen hingegen die Zahlen in den Landkreisen Passau (+5 auf 346 Fälle), Landshut (+4 auf 537), Deggendorf (+3 auf 198), Freyung-Grafenau (+3 auf 136) sowie in den Städten Straubing (+3 auf 232) und Landshut (+3 auf 223). Zwei Neu-Infektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Straubing-Bogen (jetzt 298 Fälle). Nur je ein neuer Fall kam in den Landkreisen Regen (jetzt 124 Fälle) und Dingolfing-Landau (jetzt 158) dazu. Keine Neu-Infektion wurde in der Stadt Passau registriert.

Landkreis Regen am wenigsten betroffen

In Niederbayern sind die Landkreise Regen (159 Fälle pro 100.000 Einwohner), Dingolfing-Landau (164 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Deggendorf (165 Fälle pro 100.000 Einwohner) am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen.

💡 Hintergrund:

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen veröffentlicht einmal täglich eine Statistik, in die die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle eingehen. Diese Statistik ist weniger aktuell als die Zahlen von einzelnen Landratsämtern und Städten, dafür aber exakter, weil die Entwicklung von Tag zu Tag genau vergleichbar ist.