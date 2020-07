Corona-Infektion: Kindergarten in Teuschnitz geschlossen

Der Kindergarten in Teuschnitz im Landkreis Kronach bleibt bis zum 29.07.20 wegen einer Infektion mit dem Coronavirus geschlossen. Das teilte das Landratsamt Kronach mit. Am Wochenende war ein Kind positiv auf das Virus getestet worden. 47 Kindergarten-Kinder sowie die Familie des positiv getesteten Kindes wurden in Quarantäne geschickt.

Spielplatz von allen Kindern besucht

Eine komplette Schließung war erforderlich, weil alle Kinder einen gemeinsamen Spielplatz genutzt hatten und damit direkter Kontakt zueinander nicht auszuschließen ist, teilte das Landratsamt Kronach außerdem mit. Allerdings spricht man bei dem Testergebnis des Kindes von einem schwach positiven Befund. Der läge nur knapp über dem Schwellenwert, bei dem man von einem positiven Befund ausgeht, so das Landratsamt Kronach weiter.

Zweiter Test war negativ

Deshalb hatte sich das Kronacher Gesundheitsamt für einen zweiten Test entschieden. Dieser Test viel negativ aus. Eine derartige Entwicklung kann sich laut Landratsamt beispielsweise am Ende einer Infektion ergeben.

Warten auf weiteres Testergebnis

Eine Schließung der Einrichtung war nach einer klaren Handlungsvorgabe des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) dennoch unumgänglich. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Kronach waren am Montag in Teuschnitz, um die anderen Kindergartenkinder auf das Coronavirus zu testen. Mit den Ergebnissen der Tests wird im Laufe der Woche gerechnet.