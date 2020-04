Corona in zwei Würzburger Pflegeheimen: Lage entspannt sich

Das Seniorenheim St. Nikolaus der Stiftung Bürgerspital gilt inzwischen als Corona-frei. Das hat Chefarzt Michael Schwab von der Stiftung Bürgerspital dem BR heute bestätigt.

So habe eine am 23. April durchgeführte Testreihe jetzt ergeben, dass von den zuletzt noch 49 infizierten Heimbewohnern alle negativ sind. Auch die ehemals knapp 40 infizierten Mitarbeiter des Heims seien fast alle geheilt. Seit dem 12. März sind insgesamt 25 Bewohner des St. Nikolausheims an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben, mehr als 70 Bewohner der Einrichtung hatten sich mit dem Virus infiziert. Ende März wurden dann innerhalb des Heims isolierte Stationen für infizierte und nicht-infizierte Bewohner geschaffen.

Die erfreuliche Entwicklung bezeichnete Mediziner Michael Schwab im Gespräch mit dem BR als den "Lohn der Mühen, die alle Mitarbeiter und Bewohner unserer Einrichtung in den letzten Wochen auf sich genommen haben."

Heimleiter: "Corona hat uns wie ein Tsunami überrollt"

Auch das zweite besonders betroffene Heim, das Hans-Sponsel-Haus in der Würzburger Lindleinsmühle, ist offenbar auf einem guten Weg. Einrichtungsleiter Jürgen Görgner von der AWO Unterfranken geht im Gespräch mit dem BR davon aus, dass der betroffene Neubau des Heims "in zwei bis drei Wochen als Corona-frei gelten" könne. Aktuell gebe es in dem Heim "keine Bewohner oder Mitarbeiter mit Corona-Symptomen". Bei der letzten Testreihe seien 17 zuvor mit Corona infizierte Bewohner negativ getestet worden, die noch verbliebenen 14 als infiziert geltenden Bewohner in der Einrichtung seien alle ohne akute Symptome.

Görgner geht davon aus, dass bei der nächsten anstehenden Testreihe "wieder einige negative Fälle dabei sind". Der letzte Corona-bedingte Todesfall in dem AWO-Heim ist auf den 17. April datiert. Insgesamt sind seit dem ersten positiven Test einer Bewohnerin am 26. März 19 Bewohner an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben – davon acht innerhalb von drei Tagen vom 3. bis. 5. April. Insgesamt waren 58 Bewohner des Sponsel-Hauses mit 98 Bewohnern im betroffenen Neubau infiziert. "Das war wirklich eine schwarze Zeit für uns", so Heimleiter Görgner. "Der Teufel Corona hat uns wie ein Tsunami überrollt", obwohl man bereits Ende Februar in dem Heim ein Pandemie-Team eingerichtet und Maßnahmen umgesetzt habe.

Altbau von Neubau strikt abgetrennt

Mit der Häufung der Todesfälle kamen dann noch weitere Maßnahmen hinzu, so wurde der betroffenen Neubau vom nicht betroffenen Altbau strikt abgetrennt, im Neubau wurden die Bereiche in infizierte und nicht-infizierte Stationen unterteilt. Auch wenn Jürgen Görgner betont, dass die sozialen Kontakte zu Angehörigen und Freunden den im Heim isolierten Bewohnern "stark fehlen, weil das einfach noch eine zusätzliche Portion an Herzenswärme in die Einrichtung bringt" – von Lockerungen etwa des Besuchsverbots hält der Heimleiter derzeit nichts. "Diese Quellen könnten von außen potenziell wieder Corona in die Einrichtung bringen, allen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zum Trotz." Es sei derzeit entscheidend, alles Mögliche zu tun, um eine zweite Infektionswelle in dem Heim zu verhindern.

Vorermittlungen: Erste Ergebnisse erst im Mai

Beide Heime, das Nikolausheim wie das Sponsel-Haus, sind wegen der hohen Zahl an Todesfällen derzeit Gegenstand von Vorermittlungen der Würzburger Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft prüft durch Behördenauskünfte bei der Stadt Würzburg und dem Gesundheitsamt, ob möglicherweise gegen Hygienevorschriften verstoßen wurde. Dazu sagte Jürgen Görgner von der AWO dem BR: "Ich finde es einen logischen und auch richtigen Weg, dass die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen die Vorermittlungen aufnimmt. Wir haben uns selbst immer wieder gefragt, ob wir als Einrichtung richtig reagiert haben und wir sind der Meinung, dass wir alles Menschenmögliche getan haben. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft das genau so sehen wird."

Mit den Ergebnissen der Vorermittlungen gegen beide Heime ist im Mai zu rechnen. Dann entscheidet sich, ob weiter ermittelt wird oder nicht. Falls ja, würde die Staatsanwaltschaft dann auch Patientenakten einsehen und Befragungen mit Mitarbeitern und Bewohnern durchführen.

