Corona in Würzburg: Ausblick auf weitere Schulsituation

Würzburg ist mit 70,38 weiterhin die rechnerisch am stärksten betroffene Stadt in Bayern, der Landkreis Würzburg steht mit 40,16 über dem Warnwert von 25.

Für alle Schulen gilt damit die nochmals verlängerte Maskenpflicht bis einschließlich zweiten Oktober. Diese gilt ab einschließlich der fünften Klasse im Unterricht und bei Grundschulen nur auf dem Schulgelände.

Entscheidung im Einzelfall: Corona-Maßnahmen an Schulen

Sprecher von Stadt und zuständigem Gesundheitsamt betonen, dass trotzdem für die Lage an den Schulen in der Stadt nicht über einen Kamm geschoren werde. Bei teils gleich hohen gemeldeten Fallzahlen könne und müsse man bewusst unterschiedlich reagieren. So blieb ja das Röntgen-Gymnasium zum Beispiel nach Fallmeldungen bis einschließlich Freitag geschlossen. Mit ähnlichen Fallzahlen bei anderer Verteilung unter Schülern und Lehrerkollegium, reiche es, an anderen Schulen dagegen nur eine oder mehrere Klassen in Quarantäne zu schicken.

Unterricht und Corona: so wenig Einschränkungen wie möglich

Der Unterricht sei hohes Gut, betont Georg Wagenbrenner als Sprecher der Stadt Würzburg. Deswegen werde auch weiterhin durch solche am Einzelfall abgewogenen Entscheidungen garantiert, dass der Unterricht mit möglichst wenigen Einschränkungen weitergehen könne. Maskenpflicht im Unterricht müsse insbesondere an der Grundschule die Ultima Ratio bleiben. Das Eltern-Portal oder die Homepages der einzelnen Schulen seien weiterhin eine sehr gute und unmittelbare Quelle - die Schul-Webmaster würden versuchen, den aktuellen Sachstand jeweils prominent auf ihren Seiten aufzubereiten. Letztlich maßgeblich bleibe die Einschätzung des Gesundheitsamts.

Schulen sind für Eltern wichtigste Info-Quelle zu Corona

Die Sprecherin des Gesundheitsamtes, Dagmar Hofmann, betont ebenfalls, dass die Schulen für das Informationsbedürfnis der Eltern weiterhin die wichtigste Quelle seien. Das Gesundheitsamt melde nach positiven Testergebnissen direkt an die Direktorate - schneller als an die Pressestelle zum Beispiel. Die Schulen könnten dann anhand der Zuordnung zu Schülern und Kollegium die individuellen Maßnahmen am sinnvollsten beurteilen.

Region Würzburg: Vorschul-Studie zu Corona soll Klarheit bringen

In der Region Würzburg ist zudem eine neue Studie in den Startlöchern. Dabei werden mehr als 800 Kinder im Vorschulalter auf das Coronavirus getestet. "Wir möchten herausfinden, wie wir bestmöglich auch während der Pandemie eine kontinuierliche und sichere Betreuung in Kindergärten ermöglichen können", sagt der Kinder- und Jugendarzt Johannes Liese vom Universitätsklinikum Würzburg. Ziel der Studie ist es auch herauszuarbeiten, welche Test-Methoden zur Überwachung der Virus-Ausbreitung von Eltern und Kinder am besten akzeptiert werden.