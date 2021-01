Corona in Wertinger Heim: Schwierige Rückkehr zur Normalität

"Man ist den Tränen nahe, wenn man sieht, wie wenige Bewohner noch in der Einrichtung sind", sagt Pauline Wiesenmayer, die Leiterin des Wertinger Seniorenheims St. Klara. "Wie viele Betten, wie viele Zimmer gereinigt werden, vorbereitet werden für Neuaufnahmen – das tut unglaublich weh." Das Treffen mit der Heimleiterin findet trotz strengen Frosts vor dem Haupteingang statt. Außenstehende dürfen das Heim nicht betreten – zumindest noch solange, bis eine neue Besucherregelung getroffen ist.

Viele Bewohner älter als 90 Jahre und stark pflegebedürftig

Seit gerade mal zwei Tagen ist das Altenheim wieder coronafrei. Davor waren fast alle Senioren infiziert, 33 sind gestorben. Die Hälfte der ehemals 66 Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Erklärung dafür hat die Heimleiterin nicht, nur eine Vermutung. In der Einrichtung hätten sehr viele Menschen gelebt, die älter als 90 Jahre gewesen seien – und viele stark pflegedürftige Menschen, sagt Wiesenmayer. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren die vergangenen zwei Monate seit den ersten Infektionen im Heim deshalb extrem kräftezehrend – körperlich und emotional.

Besuche im Heim nur, wenn ein Angehöriger im Sterben liegt

Auch Angehörige sind in diesen Tagen schnell den Tränen nahe. Die Mutter von Ulrike Glaser lebt in dem Seniorenheim, in dem jeder Zweite gestorben ist. Am 9. Dezember, abends um halb zehn, habe sie einen Anruf der Nachtschwester bekommen. "Die hat gesagt: Ich glaube, deine Mutter stirbt." Ob sie ins Heim kommen wolle, fragte die Nachtschwester. Ein im Sterben liegender Angehöriger – das war zu dem Zeitpunkt der einzige Grund, aus dem Besuche im Heim erlaubt waren. In voller Schutzkleidung stand Ulrike Glaser am Bett der Mutter. "Ich hab sie dann gefragt, ob sie jetzt auch zu den vielen gehört, die hier jetzt einfach so gehen." Ihre Mutter habe geantwortet: "Nein!"

Bewohner haben noch nicht bemerkt, wie viele gestorben sind

Tatsächlich hat Ulrike Glasers Mutter überlebt. Vielleicht weil sie mit 66 Jahren zu den Jüngsten im Heim gehört. Sie lebt dort, weil sie nach einer Gehirnblutung auf Pflege angewiesen ist. Vor zwei Tagen hat Ulrike Glaser mit ihrer Mutter telefoniert, erzählt sie mit brüchiger Stimme.

Ihre Mutter selbst stelle keine Fragen zu Corona. Sie frage auch nicht, wer von den Heimbewohnern jetzt nicht mehr da sei. "Ich glaube, sie will es auch gar nicht wissen", vermutet Ulrike Glaser. Die Bewohner durften ihre Zimmer nicht verlassen, nicht in den Aufenthaltsraum gehen. Ulrike Glaser glaubt, dass ihre Mutter daher noch gar nicht mitbekommen hat, dass viele andere gar nicht mehr da sind.

Impfbereitschaft im Personal extrem gestiegen

Das wird sich jetzt ändern. Denn mittlerweile ist die Quarantäne aufgehoben und die Bewohner dürfen ihre Zimmer wieder verlassen. Bis im Wertinger Seniorenheim Normalität einkehrt, wird es noch dauern. Jetzt ist Heimleiterin Pauline Wiesenmayer erst einmal froh, dass sich von 42 Altenpflegern, die kein Corona hatten, 35 haben impfen lassen. Vor dem Corona-Ausbruch hätten viele Pflegekräfte noch gesagt, sie würden sich in der ersten Runde noch nicht impfen lassen. Aber jetzt sei die Impfbereitschaft extrem groß, sagt Heimleiterin Pauline Wiesenmayer dem BR.

Dank an Mitarbeiter des Seniorenheims

Nach dem Interview schickt Ulrike Glaser, deren Mutter im Wertinger Seniorenheim lebt, noch eine Sprachnachricht: Ihr sei es noch wichtig zu sagen, dass sie dem Pflegepersonal, dem Sozialdienst, der Heimleitung und den Mitarbeiterinnen in der Verwaltung von ganzem Herzen danke. Und sie hoffe, dass ihre Mutter noch sehr, sehr lange eine gute Zeit in dem Heim haben wird.