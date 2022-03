Corona in Schulen und Kliniken in Franken: Personaldecke dünn

Die sechsjährige Eva freut sich, denn ab kommenden Montag muss sie in der Klasse keine Maske mehr am Platz tragen – aber nur, solange es unter den Schülern keinen Corona-Fall gibt. "Ich finde das schön, weil man dann auch wieder den Gesichtsausdruck des anderen erkennt", sagt sie. Ihr älterer Bruder Lorenz ist da zurückhaltender. Er hätte die Maskenpflicht gerne beibehalten, weil er sich Sorgen um eine Ansteckung macht.

Zehn Prozent der Lehrer fehlen

Auch Mark Meinhard, der Direktor der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg, ist von den angekündigten Lockerungen nicht ganz überzeugt: "Den Wegfall der Maskenpflicht halte ich für ein bisschen früh. Außer man will eine gezielte Durchseuchung der Schule haben".

Die Lehrkräfte der Schule arbeiteten seit Monaten am Limit, so Meinhard. Von den rund 190 Lehrerinnen und Lehrern seien derzeit mehr als zehn Prozent krank. Bei den rund 2.000 Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule würden allein 250 fehlen. Ein großer Teil davon sei krank.

"Wir sind derzeit an der Grenze dessen, was machbar ist." Mark Meinhard, Schulleiter Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg

Auch Kliniken am Limit

Ähnlich ist die Lage an vielen Kliniken in Mittel- und Oberfranken. Am Klinikum in Fürth zum Beispiel sei die Personallage seit Wochen angespannt, erzählt Manfred Wagner, medizinischer Direktor und Pandemiebeauftragter des Klinikum Fürth. "Ohne zu dramatisieren muss man sagen, dass im Moment die Situation in der gesamten Pandemie, vor allem was die Personalausfälle angeht, dramatisch ist", erzählt Wagner.

So schlimm wie derzeit, sei es in den vergangenen beiden Jahren noch nie gewesen. Es würden momentan rund 170 Pflegekräfte und etwa 60 Ärztinnen und Ärzte wegen Corona fehlen. Das seien in etwa 15 bis 20 Prozent. Dies würde den laufenden Klinikalltag erheblich einschränken, einige Stationen mussten deshalb schon geschlossen werden.

Wagner kann zwar verstehen, dass die Masken viele "nerven". Aufgrund der aktuellen Situation ist es seiner Meinung nach aber wichtig, die Maskenpflicht derzeit nicht zu kippen: "Ich halte es für dumm, die Maskenpflicht zum Beispiel beim Einkaufen abzuschaffen, weil es aus meiner Sicht keine große Freiheitseinschränkung ist."

Auch am Klinikum in Nürnberg fehlen aufgrund von Corona einige Mitarbeitende, wie Kliniksprecherin Sabine Stoll mitteilt. Es sei Tag für Tag ein Spagat, die Ausfälle beim Personal zu kompensieren. Hinzukäme, dass es nach wie vor einen großen Patientenandrang gebe, nicht nur wegen Corona. Ähnlich ist die Situation am Klinikum in Bamberg, auch hier fallen derzeit viele Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte Corona-bedingt aus.

Viele Menschen mit Corona im Krankenhaus

Insgesamt gebe es an allen drei Kliniken viele Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion, die derzeit behandelt würden. Am Klinikum in Fürth liegen derzeit 40 Personen mit einer Corona-Infektion auf der Normalstation, eine Person auf intensiv. Im Klinikum Nürnberg (Nord und Süd) liegen derzeit 160 Corona-Infizierte auf der Normalstation, auf der Intensivstation 17. Am Klinikum in Bamberg sind derzeit 79 Infizierte auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation.

Staatsregierung plant Corona-Lockerungen

Die Bayerische Staatsregierung hatte verkündet, dass es ab dem kommenden Samstag (19.03.22) einige Lockerungen geben soll - etwa den Wegfall der Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen. Laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gilt die Maskenpflicht aber weiterhin auf sogenannten Begegnungsflächen, also auf Gängen und Toiletten zum Beispiel. Wird in einer Klasse ein Corona-Fall festgestellt, müssen alle Schülerinnen und Schüler wieder eine Maske tragen, so Piazolo.