Corona in Schule: Keine gemeinsamen Vorgaben für Home-Schooling

Nach vermehrten Corona-Fällen in Schulen in Mittel- und Oberfranken gibt es weiterhin kein einheitliches Vorgehen. "Das Ziel ist natürlich, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten. Aber man muss natürlich immer individuell schauen, wie die Situation in einer Schule ist", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Bayernweit einheitliche Regelungen könne es nicht geben, weil immer die Gegebenheiten vor Ort bedacht werden müssten.

"Wir können nicht von München aus alles entscheiden." Klaus Holetschek (CSU), bayerischer Gesundheitsminister

Sieben Infektionen in Creußener Grundschule – Distanzunterricht

Wegen sieben positiver Fälle hatten die Schulleitung und das Schulamt Bayreuth beschlossen, die Kinder der Grundschule Creußen gestern und heute (Freitag, 29.10.21) in den Distanzunterricht zu schicken. Dabei war es dem Schulamt wichtig zu betonen, dass die Schule nicht geschlossen wurde. "Distanzunterricht und bedarfsgerechte Betreuung finden statt. Das Vorgehen wurde mit dem Staatlichen Schulamt im Landkreis Bayreuth abgestimmt", hieß es in der Stellungnahme.

Hunderte Schüler in Nürnberg in Quarantäne

An der Bismarckschule in Nürnberg sind mehrere Dutzend positive Fälle aufgetreten. Nach wie vor sind rund 100 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Quarantäne der Grund- und Mittelschule in Quarantäne. Zeitweise war sogar mehr als die Hälfte aller Schüler in Quarantäne. Abgesehen von den betroffenen Klassen läuft der Unterricht aber in Präsenz weiter.

Diese Diskrepanz in der Reaktion auf Corona-Infektionen erklärt Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl mit den Vorgaben des bayerischen Gesundheitsministeriums. "Es kommt darauf an: Wer ist in Quarantäne? Sind es Schülerinnen und Schüler oder sind auch Lehrkräfte in Quarantäne?", so Trinkl. Generell müsse jeder Fall individuell betrachtet werden.