Corona in Oberbayern: Die Ereignisse vom 27. April bis 03. Mai

13.21 Uhr: Start in den Mai mit Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkung laut Polizei einigermaßen ruhig

Die polizeiliche Bilanz nach der nunmehr sechsten Woche fällt erneut positiv aus, so exemplarisch der Bericht des PP Oberbayern Süd in Rosenheim, das heute eine Bilanz für die vergangene Woche bis Sonntagmorgen bekannt gab. Überwacht werden die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung sowie der Abstands- und Schutzregeln, die seit 21. März 2020 für den Freistaat Bayern zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie gelten,. Hinzu kommt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Ladengeschäften. Dabei gibt es laut der Polizei nur in wenigen Einzelfällen Verstöße. Nach wie vor hält sich der Großteil der Menschen im südlichen Oberbayern auch an die sonstigen Regeln und Beschränkungen. Die Beamten haben mehr als 22.000 Kontrollen durchgeführt, und dabei weniger als 1.000 Verstöße festgestellt. In 416 Fällen gab es anzeigen, die meisten wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung.

Laut Polizei wurde das lange Wochenende mit dem 1. Mai-Feiertag insbesonder am Samstag für Einkaufs- und Besorgungsfahrten genutzt weniger für Auflüge, so heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd: "In den Städten und Gemeinden war tagsüber ein reges Verkehrsaufkommen feststellbar, die Ausflugsgebiete verzeichneten bei äußerst wechselhaften Wetter dagegen nur schwachen Zulauf."