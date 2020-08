Corona in Nürnberg: Noch keine Entwarnung

Es sei zu keinen neuen Fällen innerhalb der Einrichtungen gekommen, doch das sei noch kein Grund zur Entwarnung, heißt es aus dem Gesundheitsamt Nürnberg. Es werden weiterhin Tests und Kontaktnachverfolgungen durchgeführt. In fünf Einrichtungen im Stadtgebiet ist es zu Coronavirus-Infektionen gekommen. Neben dem Nürnberger Südklinikum betrifft es zwei Pflegeheime, zwei Kindertagesstätten und eine Asylbewerberunterkunft.

Nachverfolgung der Infektionskette läuft

Es stünden immer noch Ergebnisse aus, sodass zum jetzigen Zeitpunkt keine Entwarnung gegeben werden könne, teilte die Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Britta Walthelm auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Zur Gesamtlage erklärte sie: "Nach mehreren bestätigten Indexfällen in Einrichtungen in Nürnberg in der vergangenen Woche laufen die Maßnahmen im Rahmen der Containmentstrategie des Gesundheitsamts regulär weiter. Bisherige Ergebnisse aus Testungen in den betroffenen Einrichtungen ergaben keine weiteren positiven Befunde".

Klinik-Mitarbeiter positiv

Im Klinikum Nürnberg Süd wurde am 30. Juli bei fünf Patienten auf der geriatrischen Station das SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen. Die betroffene Station wurde sofort für weitere Patienten und Besucher geschlossen. Alle 29 Patienten auf der Station wurden getestet, ebenso alle Beschäftigten. Das Ergebnis: Es waren keine weiteren Patienten betroffen, unter den 35 Mitarbeitern war eine Person positiv. Sie befindet sich seitdem in Quarantäne. Wie es zur Infektion in der Abteilung gekommen ist, wird noch geklärt, sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

Reihenabstriche in Pflegeheimen

In einem der beiden betroffenen Pflegeheime wurde eine positiv getestete Bewohnerin ebenfalls isoliert untergebracht. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt und auch unter Quarantäne gestellt. Angehörige und Bewohner des Wohnbereichs wurden durch Aushänge informiert. Das Gesundheitsamt führt einen Reihenabstrich des gesamten Heims durch. Auch in dem zweiten betroffenen Pflegeheim werden von allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Personal Rachenabstriche durchgeführt.

Bisher keine neuen Infektionen in Gemeinschaftsunterkunft isoliert

Die Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Schloßstraße stehen weiterhin unter Quarantäne und werden vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) versorgt. Der dort wohnende und positiv getestete Pflegehelfer ist isoliert untergebracht. Die bisher durchgeführten Tests der überwiegenden Bewohnerschaft hatten durchweg negative Ergebnisse, einige Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Keine weiteren Infektionen in Kita

In der einen Kindertagesstätte, in der eine Erzieherin positiv getestet worden ist, gibt es keine weiteren Infektionen. Bei der zweiten Kita, in der ein Erzieher positiv getestet wurde, wurden etliche Kinder bereits über niedergelassene Ärzte abgestrichen. Bisher liegen davon nur negative Ergebnisse vor. Weitere Tests erfolgen durch das Gesundheitsamt.