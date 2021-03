Corona in München: OB Reiter will 24-Stunden-Freitestpass

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will einen "24-Stunden-Freitestpass" unterstützen und dadurch mehr Lockerungen in der Zeit möglich machen, in der noch nicht so viele Menschen geimpft sind. Das hat er am Mittwoch in der Stadtrats-Sitzung bekräftigt.

24 Stunden Spaß nach dem Corona-Test

Nach dieser Idee könnten Menschen an verschiedenen Stellen in der Stadt einen Schnelltest machen und hätten dann im Fall eines negativen Befunds 24 Stunden lang eine Zugangsberechtigung etwa für Kultureinrichtungen, Konzerte oder Außengastronomie.

Positive Signale von Bayerns Ministerpräsident

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe auf den Vorschlag durchaus positiv reagiert, berichtete Reiter. Allerdings habe er zugleich darauf hingewiesen, dass es für die Umsetzung noch zu wenig Schnelltests gebe. Für mehr Tests zu sorgen, so der OB, sei freilich Sache des Freistaats bzw. des Bundes. In letzter Zeit wurden immer wieder Rufe nach Erleichterungen für Geimpfte laut.