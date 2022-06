Corona in Mittelfranken: Landkreis mit höchster Inzidenz

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen am heutigen Donnerstag erstmals seit Wochen wieder über die 1.000er-Marke gestiegen. Aktuell liegt sie bei 1024,0. Woher die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen kommt, können die Verantwortlichen beim Landratsamt nicht sagen. Die Infektionen seien über den gesamten Landkreis verteilt, so eine Sprecherin.

Zum Artikel: "Nachrichten und Hintergründe zu Corona"

Anstieg der Infektionen nach Feuerwehrfest

Ob ein Feuerwehrfest am Hahnenkamm für den sprunghaften Anstieg der Corona-Zahlen verantwortlich ist, sei nicht sicher. Bei genauerer Betrachtung der Zahlen auf der Internetseite des Landratsamtes fällt allerdings auf, dass nach dem Zeitpunkt des Festes die Corona-Fälle innerhalb einer Woche von sieben auf 76 Fälle gestiegen sind.

Ein weiterer Grund für die hohen Infektionszahlen könnte dem Landratsamt zufolge auch die Ausbreitung der BA.5-Variante sein. Bei dieser Variante handelt es sich um eine Untervariante von Omikron. Diese Mutante ist beispielsweise mittlerweile für 80 Prozent aller neuen Infektionen in Portugal verantwortlich. Laut dortigen Behörden ist BA.5 zwar ansteckender als andere Varianten, scheint aber seltener schwere Verläufe zu verursachen. Und in Deutschland? Hier dominiert zwar noch eine andere Virusvariante, doch der Anteil von BA.5 verdoppelt sich von Woche zu Woche, teilte das RKI in seinem Wochenbericht vom 3. Juni mit.

Keine besonderen Schutzmaßnahmen vorgesehen

Obwohl die Zahlen so hoch sind, sind aktuell keine besonderen Schutzmaßnahmen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen geplant. Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sehe aktuell keine Regelung in diesem Fall vor, so die Sprecherin des Landratsamtes. Allerdings empfiehlt das Gesundheitsamt in Innenräumen oder bei Menschenansammlungen eine FFP2- oder eine medizinische Maske zu tragen und den Mindestabstand sowie Hygienemaßnahmen zu beachten.

Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sollen sich auf der Internetseite des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen melden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Sie würden dann automatisch alle Informationen zum Beispiel zu Quarantänezeiten per E-Mail erhalten.