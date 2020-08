Corona in Konservenfabrik: Auch Standort Simbach betroffen

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Konservenfabrik in Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) mit über 150 Infizierten wurden jetzt auch Reihentestungen auf zwei anderen Standorten des Betriebes veranlasst. Vorläufiges Ergebnis: Auch in Simbach wurden sieben Mitarbeiter positiv getestet.

Fabriken bleiben geschlossen

Von den insgesamt 86 Mitarbeitern am rund 20 Kilometer entfernten Standort der Konservenfabrik in Simbach bei Landau tragen laut Landratsamt sieben Beschäftigte das Virus in sich. Von 83 getesteten Mitarbeitern auf einem weiteren Standort in der Gemeinde Eichendorf steht der Befund nach Behördenangaben noch aus.

Die Konservenfabrik und die beiden weiteren Standorte bleiben vorerst geschlossen. Eine Wiederaufnahme der Produktion komme erst dann infrage, wenn die Hintergründe des Ausbruchsgeschehens und insbesondere der betriebsinternen Verbreitung geklärt seien, so das Landratsamt Dingolfing-Landau.

Neue Fälle auf Gemüsehof

Auf dem ebenfalls vom Corona-Ausbruch betroffenen Gemüsehof in Mamming waren diese Woche 231 Männer und Frauen, die bislang als gesund galten, ein drittes Mal untersucht worden. 17 von ihnen haben sich angesteckt und tragen jetzt auch das Covid-19-Virus in sich.

Zuvor waren auf dem Gemüsehof bereits rund 230 Erntehelfer positiv getestet worden, als erkrankt gelten derzeit noch 80 Arbeiter. Die anderen sind genesen und durften die Quarantäne laut Landratsamt verlassen.

Corona-Hotspot Mamming

Nach den neuen Ausbrüchen hat die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dingolfing-Landau einen neuen Höchststand erreicht: Mit 231,8 ist sie mehr als viermal so hoch wie der bundesweite Grenzwert von 50 (RKI, Stand 6.8.2020, 00.00 Uhr).