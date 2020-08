Corona in Mamming: Landrat ruft zu Besonnenheit auf

Angesichts des Corona-Ausbruchs in Mamming ruft Landrat Werner Bumeder dazu auf, besonnen und sachlich zu bleiben. Statt zu verurteilen, sollte lieber zusammengehalten werden, mahnt der CSU-Politiker. Der Landkreis Dingolfing-Landau wurde innerhalb von einer Woche zu einem Corona-Hotspot in Deutschland.

Ansteckung bei Erntehelfern

Das Landratsamt geht davon aus, dass sich die Mitarbeitenden hier bei Beschäftigten eines Gemüsehofes angesteckt haben. Hier wurden vor einigen Tagen 232 Erntehelfer positiv auf Corona getestet.

Aber es gibt auch positive Meldungen: Es scheint nur einen Infektionsherd in Mamming zu geben. Reihentests in allen anderen Betrieben mit Saisonarbeitskräften im Landkreis hätten keine Infektionen mehr ergeben, ebenso etwa 5.000 Tests von Bürgerinnen und Bürgern.

"Dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind, traue ich mich jetzt nicht sagen. Da müssen wir die nächsten Tage abwarten." Werner Bumeder (CSU), Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau

Weitere Tests für "größtmögliche Sicherheit"

Hauptaufgabe sei laut Landrat Bumeder jetzt die Trennung von Nichtinfizierten und Infizierten beziehungsweise Kontaktpersonen. Weitere Tests würden gemacht, "um die größtmögliche Sicherheit zu bekommen."

Was Bumeder Sorgen machten, sei die Pauschalverurteilung von landwirtschaftlichen Betrieben mit Saisonarbeitern. Er könne nur zur Besonnenheit und Sachlichkeit aufrufen.

"Rücksicht nehmen und zusammenhalten, das ist das, was uns jetzt am meisten hilft und stärkt." Werner Bumeder (CSU), Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau

Über 270 Infizierte in Mamming

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass sich das Corona-Virus weiter ausgebreitet hat: In einem zweiten Betrieb in der 3.300-Einwohner-Gemeinde haben sich 43 Saisonarbeitskräfte mit dem Virus angesteckt. Es handelt sich um einen gemüseverarbeitenden Betrieb mit etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort werden unter anderem Gemüsekonserven hergestellt.

Saisonarbeiter in "vernünftigen Unterkünften"

Der Geschäftsführer der betroffenen Firma sagte dem BR, in dem Betrieb werde nach höchstmöglichen Hygienestandards gearbeitet. Außerdem seien die Beschäftigten, bei denen es sich meist um rumänische Frauen handelt, in vernünftigen Unterkünften untergebracht. Die Infizierten seien in andere geschlossene Gebäude gebracht worden und würden ärztlich versorgt.