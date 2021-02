19.02.2021, 10:37 Uhr

Corona: In Lohr werden alle zugelassenen Impfstoffe eingesetzt

Seit Mitte der Woche werden im Landkreis Main-Spessart erstmals alle drei zugelassenen Impfstoffe eingesetzt. Das Impfzentrum in Lohr am Main wird in dieser Woche an sieben Tagen betrieben - mit insgesamt rund 2.000 Impfdosen.